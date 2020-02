Projekt Respekt je sexy učí, jak poznat sexuální obtěžování v nočních klubech. Týká se i obsluhy

Tanec, hudba, zábava, ale i alkohol, drogy a sexuální obtěžování - i takové bývá prostředí nočních klubů. A právě na to, jak v takových podnicích poznat sexuální obtěžování a jak se mu bránit, upozorňuje projekt Respekt je sexy. Přišel s ním spolek Konsent. Školí zaměstnance nočních klubů i barů, aby byli schopní problém rozeznat a pokud je to nutné, taky reagovat. Zapojila se i známá místa jako pražské Roxy nebo brněnský Kabinet Múz. Praha 8:17 9. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bar (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na gaučích v pražských Karlových Lázních sedí přes dvacet lidí. Jsou mezi nimi barmanky nebo lidé z ostrahy. Společně se snaží definovat, co sexuální obtěžování vlastně znamená. Většina z nich ho v klubu zaznamenala nebo se s ním přímo setkala. Pak přemýšlejí, jak se mu dá předejít.

„Třeba když tady bylo #metoo, tak si lidi stěžovali, že se ty ženy měly ozvat včas. Tak jsme se rozhodli, že chceme vytvořit systém, že muži i ženy, když něco nepříjemného zažili, tak se můžou ozvat a poprosit o pomoc,“ říká spoluzakladatelka spolku Konsent Johanna Nejedlová.

Saúdskoarabské město Džidda na měsíc otevírá noční klub, bude bez alkoholu, ale s vodní dýmkou Číst článek

Sexuální obtěžování v klubu zažila i 22letá Magdaléna. Když jí bylo 16 let, šla s přáteli do klubu ve Stodolní ulici v Ostravě. Okolo půlnoci zůstala sama u baru.

„A najednou cítím cizí ruku v kraťasech a kalhotkách, pamatuju si, že se bojím otočit. Seděla jsem jako přimrazená asi minutu. Pak se mi podařilo zvednout a rychlým krokem dojít na záchod,“ popisuje Magdaléna.

S obtěžování v klubech se setkala i později - a říká, že stejné zkušenosti mají taky její kamarádky. Sexuální obtěžování zažívají i ti, co v klubech pracují. Mezi nimi třeba i jeden z účastníků kurzu – barman Petr.

Samolepky na toaletách

„Když jsem obsluhoval lidi a chodil po place, tak mě třeba někdo sexuálně obtěžoval. To jsem byl v takové situaci, že jsem nevěděl, co si myslet a co dělat. Ty lidi už byli pod obraz, tak jsem si řekl oukej, tohle se někdy stane,“ uvádí barman Petr.

V Londýně nebo Berlíně je přitom běžné, že kluby sexuální obtěžování řeší. Způsobů je víc: můžou si dávat větší pozor, koho do klubů pouští. Věnují i víc pozornosti návštěvníkům uvnitř klubu a monitorují je. Jiné zase vystavují v klubu pravidla chování nebo lepí na záchody samolepky, které na problém obtěžování upozorňují. Návštěvníci tak vědí, že obsluha prošla školením, může tam být i číslo na některé organizace. Do projektů proti sexuálnímu obtěžování se zapojuje i berlínská DJka Killa.

„V klubu jsem viděla skupinku kluků. Byli trochu divní a nebyla jsem si vůbec jistá, jak se budou chovat po pár pivech. Tak jsem za nimi přišla a řekla jim, že jsou super a určitě by nikoho neobtěžovali. Ale kdyby náhodou někoho viděli, tak mi můžou dát vědět. A ono to funguje! Je to daleko lepší než pravidla a zákazy. Prostě pozitivní přístup, aby s tím sami souhlasili,“ vysvětluje DJka.

Nebýt lhostejný

Killa věří, že bezpečné prostředí pak do klubů a barů přiláká víc návštěvníků, kteří se nebudou bát traumatizujících zážitků. Podle pražského nočního starosty Jana Šterna se mění i přístup provozovatelů nočních podniků v metropoli.

V západní Evropě se vrací k povolání ponocného. Rozmáhají se takzvaní noční starostové Číst článek

„Já si myslím, že si mnohem víc a víc provozovatelé tohle uvědomují, nebo narůstá u nich pocit zodpovědnosti za to, co se uvnitř v jejich podnicích děje a za určité špatné zkušenosti, které si návštěvníci mohou odnést,“ říká Jan Štern.

Karlovy lázně mají alarm. Když barman zmáčkne tlačítko, přijde okamžitě ostraha. Ta se sama snaží případnému sexuálnímu obtěžování v klubu předcházet, dodává spolumajitel Karlových lázní Miroslav Lipšanský.

„Ono to funguje ještě nejenom tak, že pasivně je tady bzučák, ale ten šéf ochranky nedělá nic jiného, než pořád chodí takhle prostě tím barákem, předchází a tipuje lidi. Je to o prevenci,“ vysvětluje Miroslav Lipšanský.

Podle účastníka školení - barmana Petra - může proti obtěžování zasáhnout i obsluha za barem. „Jediné je nebýt lhostejný a brát vážně, co se děje kolem. Protože lhostejnost je to nejhorší,“ popisuje Petr.

Čísla o sexuálním obtěžování v klubech nebo barech neexistují. Podle prezidentky Bílého kruhu bezpečí Petry Vitoušové to souvisí s tím, že každý chápe sexuální obtěžování jinak.