‚Taxi není bezpečný prostor.‘ Ženy zažívají obtěžování jako cestující v taxi i jako řidičky

„Je to jedna ze situací, kdy žena nemůže udělat nic správně. Když půjde v noci pěšky a někdo ji bude obtěžovat, z okolí uslyší, proč nejela taxi. Ale když si vezme taxi a obtěžuje ji řidič? Uslyší něco podobného,“ upozorňuje Houdek.

Ze svých lekcí moderní sebeobrany zná ženy, které se pokusil řidič taxi znásilnit, jeho klientky také zažily slovní narážky řidičů, které jim byly nepříjemné.

V zahraničí už taxislužba Uber čelí obvinění z toho, že věděla o tom, že její řidiči obtěžují zákazníky-ženy, v žalobě se píše také o únosech, vězení a znásilňování.

V Česku se společnost Uber odmítla vyjádřit k tomu, jak zajišťuje bezpečí svých řidičů i cestujících.

Společnost Bolt přidala do aplikace bezpečnostní nástroje, například sdílení jízdy, popsala Soňa Stloukalová, country manažerka české pobočky Bolt.

„Sdílení jízdy umožňuje rodině či přátelům v reálném čase sledovat, v jakém vozidle, s jakým partnerským řidičem a kudy se cestující zrovna pohybuje. Nepříjemné bezpečnostní situace pokrývá i náš systém hodnocení partnerských řidičů. Pokud cestující řidiči udělí pouze jednu nebo dvě hvězdičky, znamená to, že jízda neproběhla podle představ a aplikace je už nespojí,“ uvedla Stloukalová.

„Bolt netoleruje jakýkoliv projev či známky násilí nebo diskriminace. Veškeré tyto situace je potřeba vždy nahlásit na podporu aplikace a zároveň na policii,“ dodává.

Nástrojem v aplikaci obtěžování řeší i přepravní společnost Modrý anděl.

„Řidiči mají v aplikaci tlačítko, na které mohou kliknout, a v tu chvíli to řeší dispečink. Volá řidiči zpět, ověří jeho polohu, případně má pokyny kontaktovat policii. Klient může reagovat prostřednictvím hodnocení jízdy, může použít hodnocení na googlu nebo kontaktní e-mail, případně zavolat na nonstop dispečink,“ popisuje manažerka zákaznické podpory tradiční dopravní společnosti Modrý anděl Martina Doušová.

Kromě toho má Modrý anděl pro cestující i řidiče další doporučení.

„My si řidiče vybíráme, prochází příjímacím řízením, školením a dokládají výpis z trestního rejstříku a jiné náležitosti. Jsou to řidiči, kdo podstupuje větší riziko. Stoprocentně bezpečí zajistit neumíme. Doporučujeme proto klientům a řidičům, aby klient seděl vzadu. A pokud je klient agresivní, řidičům doporučujeme ho odmítnout,“ říká Doušová.

Dvě zkušenosti žen

Své zkušenosti s obtěžováním v taxi popsaly pro Radio Wave dvě ženy, které si ale přály zůstat v anonymitě.

„Během jízdy mi řidič říkal, že jsem hrozně hezká, že mám určitě přítele. Když jsem řekla, že nemám a nechci, tak začal navrhovat, jestli nechci zajít na kafe. Nechtěla jsem. A on že bychom mohli na tu kávu hned na benzinku. Já jsem řekla, že chci jít hlavně spát, tak mě odvezl domů. A tam se mě ještě ptal, jestli si nechci dát cigaretu,“ popisuje první žena a pokračuje:

„Kouřím, tak jsem řekla, že ano. A než jsem se nadála, seděl u mě na zadním sedadle a najednou mě začal hladit po ruce. Úplně jsem zmrzla, nic jsem neříkala. Až v půlce jsem si uvědomila, co se děje. Zeptal se mě, jestli mi to nevadí. Řekla jsem, že vadí, a rychle jsem utekla a už jsem to nechtěla řešit.“

Jenže řidič ji obtěžoval dál. „Druhý den mi začal večer přes aplikaci volat, nebrala jsem to. Jenže on mi volal třeba pětkrát za půlhodinu. A pak mi volal i na osobní číslo. To mě dost vyděsilo. Zablokovala jsem si ho. Napsala jsem do Boltu, že se mi to stalo a jestli by s tím mohli něco udělat. Odepsali mi, že pokud to budu chtít řešit na policii, že nebudou mít problém poskytnout veškeré údaje o řidiči.“

Další respondentka se setkala s obtěžováním jak v roli zákaznice, tak řidiči. Odvoz si u ní v nočních hodinách objednala skupina mužů. Jeden se posadil na místo spolujezdce a celou cestu na ni, jak žena popisuje, dotíral.

„Že by ze mě udělal carevnu, že by si mě odvezl domů. Pak říkali, že mi nedají peníze hned, že chtějí, abych je odvezla zase zpátky, zvali mě na kafe. Pořád na mě tlačili. Šla jsem ven z auta. Nakonec mě jeden z nich zvedl za nohy, odnesl mě do auta. To už na mě bylo moc. Měla jsem strach. Ten, co seděl vepředu, nechtěl odejít. Říkala jsem, že zavolám policii, začnu troubit na rušné ulici, cokoliv,“ svěřuje se žena.

Jako cestující ji naopak obtěžoval řidič. „Byly to dvojsmysly, sexuální narážky. A když jsme přijeli na místo, stejně si musel sáhnout mi na nohu, prostě mi ji zmáčkl a ještě k tomu měl chlípné řeči,„ dodává.

Instruktor sebeobrany radí

Co dělat v podobných situacích, shrnuje instruktor moderní sebeobrany Houdek.

„První a nejdůležitější rada je vůbec si ty nepříjemné situace připustit. Člověk spolehlivě zmrzne, když si myslí, že se ho to netýká, že se mu to nemůže stát, že se to děje jiným. A když se mu to pak stane, tak ta kognitivní propast mezi tím, co očekává a co vidí, je tak velká, že to mozek vyplní právě zamrznutím,“ vysvětluje Houdek.

Doporučuje proto nacvičit si takzvanou nouzovou větu.

„V momentě, kdy vám ten člověk začne překračovat hranice, je plně na místě se ohradit a poslat ho do patřičných mezí. Zkoušejte to třeba u zrcadla tak dlouho, než to sami sobě uvěříte. Pak by to mohlo fungovat. Může to být třeba ‚dost‘ nebo ‚ne‘. Ta věta vám dá čas nějak pokračovat, nepropadnout do toho zmrznutí,“ radí instruktor.

Nedoporučuje nepříjemnou situaci přečkat, dotěrné řeči odkývat.

„Ten člověk to dělá proto, aby viděl vaši reakci. A když ho rovnou odpálkujete, řekne si, aha, ta si nenechá nic líbit. A pravděpodobně nebude pokračovat. Ale když vidí, že žena mlčí, nereaguje nebo se chichotá, ačkoliv je jí to zjevně nepříjemné, tak ví, že může přejít k dalším věcem,“ upozorňuje.

„Ženy jsou od malička vychovávány tak, aby byly milé, usmívaly se a hlavně nebyly hysterické. A když pak sedí v tom taxi, říkají si, aby hlavně nebyly hysterické. Jenže na místě je tomu člověku říci, že si s ním nechtějí povídat. A když on překročí hranice, tak mu to bez změkčovadel říct,“ dodává Houdek.

Celou reportáž si můžete poslechnout v audiozáznamu.