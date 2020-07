‚Díky mému tichu mají pocit, že můžou.‘ Slovenské ženy popsaly zkušenost se sexuálním obtěžováním

Ženy se se sexuálním obtěžováním setkávají bez ohledu na věk, povolání nebo společenské postavení. Slovenský deník SME oslovil 22 veřejně známých i neznámých žen, které promluvily o zkušenostech s nechtěnými dotyky, vulgárním pokřikováním nebo přímo fyzickým násilím. Své nepříjemné zážitky vylíčily herečky, studentky, ale i prezidentka. Bratislava 14:06 4. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský deník SME oslovil 22 veřejně známých i neznámých žen, které mluví o svých zkušenost s nechtěnými dotyky, vulgárním pokřikováním nebo přímo fyzickým násilím. | Zdroj: SME

Deník SME uvedl, že oslovil širokou skupinu slovenských žen, která každá popsala vlastní zkušenost se sexuálním obtěžováním - ať už v dospívání, nebo v pracovním prostředí.

Třeba Ema Knapcová vzpomínala na, jak ji ve 13 letech její fotbalový trenér vyfotil pozadí a snímek pak šířil mezi muži v jejím bezprostředním okolí.

‚Mají pocit, že můžou‘

Herečka Táňa Pauhofová, kterou čeští diváci znají například z filmů Román pro muže nebo minisérie Hořící keř, se vyjadřovala k situaci ve společnosti obecně: „Nejsem pruderní, frustrovaná ani zhrzená. Líbí se mi, když to mezi mužem a ženou jiskří.“

Ačkoliv jí většina hereckých kolegů projevovala respekt, sama sexuální obtěžování zažila. „Ocitla jsem se v situacích, kde chyběl obsah slov, respekt i úcta. Paradoxně se to často dělo na úplně jiné platformě, než je má práce. Jako kdybych z pozice svého povolání automaticky dávala souhlas. Ne, nedávám.“

Nejvíce ale Pauhofová lituje toho, že se v nepříjemných situacích nijak neohradila a raději mlčela. To už teď prý nedělá. „Protože i díky mému tichu mají pocit, že můžou. Zneužívat svou autoritu, moc, pozici. Komentovat vzhled, zneužít situaci, profitovat,“ svěřila se.

Prostředí filmu komentují i režisérka Diana Fabiánová nebo herečka Kristína Tormová.

‚Paralyzovaná odporem‘

Režisérka Mariana Čengel-Solčanská popsala, že pro ni se už situace vlastně stala normální.

„Zvykla jsem si, stejně jako moje kamarádky a kolegyně u filmu - produkční, které musí strpět, když jim starý bard z Národního během chůze do studia rozepne podprsenku, anebo maskérky, které musí vydržet, že jim herec při natahování rukavic štípe bradavky.“

I Čengel-Solčanská ovšem vzpomíná, že se se sexuálním obtěžováním setkávala od mala. Poprvé na základní škole a pak znovu, když jí bylo třináct let. „Když přišla móda elasťáků, doplatila jsem na to v autobusu cestou na kroužek. V tlačenici se na mě tiskl chlap, svou dlaň mi vsunul mezi nohy a mnul s ní. Byla jsem paralyzovaná odporem.“

Podobný zážitek popsala studentka Kristína Močková, kterou cizí muž osahával v trolejbusu cestou do školy. V dospělosti ji pak šéf veřejné plácl přes zadek.

Sama ale zdůrazňuje, že už si podobné chování líbit nenechá. „Šla jsem domů ze zastávky. Přes den. Proti mě šel starší muž, jen se natáhl a strčil mi ruku do rozkroku. To bylo poprvé, co do mě vjela neskutečná zlost. Bez váhání jsem se otočila a začala ho hlava nehlava bít a křičet na něj. Byl v naprostém šoku.“

Muzikantka a herečka Dorota Nvotová jako jedna z mnoha popsala zkušenost, kdy muži využívají anonymity davu. „Cítila jsem skoro až klaustrofobicky, protože se na mě všichni tlačili a přitom se mě ruce asi pěti mužů dotýkaly různě po těle. Využili situace,“ řekla deníku.

Situace jí byla nepříjemná, sama ale nevěděla, jak se z ní dostat. „V té tlačenici jsem je nemohla identifikovat, tak jsem se v panice rozkřičela.“

‚Byl to renomovaný lékař‘

Se svými zkušenostmi se deníku SME svěřila i současná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Vzpomínala na svou kariéru, kdy ji muži nebrali vždy vážně.

„Pamatuji si například pracovní jednání, na kterém jsem dvě hodiny vysvětlovala právní argumentaci na obhajobu mých klientů, čemuž předcházely hodiny příprav. Úředník, který jednání vedl, mi potom pošeptal podle něj zřejmě lichotivé sexuální vyznání. Já jsem si z toho přednostně odnesla pocit, že celou dobu věnoval pozornost něčemu jinému.“

Sama ale uznává, že na rozdíl od mnoha jiných žen měla výhodu velké svobody, protože nebyla závislá na nějakém šéfovi nebo na vůli klientů. V takových situacích se ženy nemohou vždy ohradit, tak jak by chtěly, připouští Čaputová.

Politička Irena Bihariová, předsedkyně strany Progresivní Slovensko, se s obtěžováním setkala dokonce u lékaře. Právě proto, že se jednalo o odborníka, nechtěla situaci zpochybňovat a k čemu došlo, si uvědomila až zpětně.

„Později jsem pochopila, že jsem byla jednou z mnoha pacientek, kterou vystavil této zkušenosti. Byl to dost paralyzující pocit, když jsem si následně připustila, že se ‚to‘ doopravdy stalo,“ řekla.