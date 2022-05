‚Chci mu ukázat, že nemám strach.‘ Ženy ve videu obvinily francouzského moderátora z obtěžování

Dvacet žen obvinilo ve videu jednoho z nejslavnějších francouzských moderátorů Patricka Poivre d’Arvora ze sexuálního obtěžování a znásilnění. Reagovaly na trestní oznámení pro pomluvu, které novinář už v dubnu podal, když se bránil předchozím obviněním. Video zveřejnila francouzská investigativní stránka Mediapart. Moderátor byl z podobných činů obviněn už v roce 2021. Policie ale kvůli nedostatku důkazů vyšetřování ukončila. Paříž 21:25 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský televizní moderátor Patrick Poivre d’Arvor | Foto: Jonathan Rebboah | Zdroj: Reuters

„Tohle je poprvé, kdy o tom mluvím veřejně, reaguji na to, že Poivre d’Arvor podal trestní oznámení za pomluvu,“ sdělila ve videu učitelka Margot Cauquil-Gleizesová. „Chci mu ukázat, že nemám strach a že trvám na tom, co říkám. Znásilnil mě, když mi bylo 17 a sexuálně mě obtěžoval ve své kanceláři, když mi bylo 24 let,“ uvedla pro Mediapart.

Ve videu promluvila i Justine Ducharnová, bývalá žurnalistka. „Podala jsem trestní oznámení na Patricka Poivre d’Arvora za znásilnění, které se stalo v roce 1995 v jeho kanceláři v televizi. Bylo mi 19 let,“ sdílela svou zkušenost s moderátorem.

Ženy ve videu odkazují na francouzskou autorku Florence Porcelovou, která podala trestní oznámení v únoru 2021 a spustila tím vlnu svědectví. „Jmenuji se Caroline a bylo mi 16 let, když mě Poivre d’Arvor v červnu 1988 zneužil. Své trestní oznámení jsem poslala na policii potom, co jsem zjistila, že Florence Porcelová udělala to samé,“ vysvětlila ve videu žena, jejíž identita zůstala skrytá.

Ve videu vystupuje i sama Porcelová „Chtěly jsme ukázat, že stojíme společně a pevně a že Patrick Poivre d’Arvor už nás neděsí,“ řekla ve videu. Chce se dále bránit legální cestou.

V samotném videu vystupuje šestnáct žen, které uvádí svá jména a ukazují své tváře, další dvě potom sdílí své prožitky anonymně. Další dvě údajné oběti vystupují ve speciálních videích, které platforma natočila. Poivre D’Arvor ve videu odmítl vypovídat.

Většina údajných sexuálních deliktů, které podle svědectví začaly v 80. letech, jsou podle francouzského práva už promlčené. Dvě ženy z videa nebyly podle svých výpovědí v době setkání s Poivre d’Arvorem plnoleté.

‚Rituál svádění‘

Poivre d’Arvor podle The Guardian vždy popíral jakékoliv přestupky a trval na tom, že jeho vztahy s ženami byly vždy založené na souhlasu obou stran a byly součástí „rituálu svádění“, nezahrnovaly podle něj žádné násilí ani donucování. Všechna obvinění považuje za nepravdivá. V dubnu podal na šestnáct žen trestní oznámení za pomluvu.

Bývalý ředitel televize TF1, která Poivre d’Arvora zaměstnávala, Nonce Paolini uvedl, že rozumí utrpení těchto žen, trvá ale na tom, že o těchto událostech nevěděl. Smlouvu s ním ukončil v roce 2008. „Jejich utrpení nemůže nikoho zanechat chladným, a už vůbec ne mě, muže a bývalého vedoucího společnosti. Doufám, že tyto ženy budou mít možnost získat spravedlnost u soudu,“ dodal.

První trestní oznámení podala v roce 2021 na televizního moderátora autorka Florence Porcelová, obvinila Poivra d’Arvor ze dvou případů znásilnění v letech 2004 a 2009. Po čtyřech měsících bylo vyšetřování ukončeno pro nedostatek důkazů na obou stranách.

Mediální pokrytí případu ale vedlo k tomu, že dalších 22 žen předneslo svá svědectví, sedmnáct z nich podalo trestní oznámení, osm obvinilo moderátora ze znásilnění, všechna se ale odehrála příliš dávno, takže jsou podle francouzských zákonů promlčená. Tři další případy jsou vyšetřovány policií.