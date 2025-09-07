‚Seznámí se s kamarády a osamostatní se od rodičů.‘ Hasiči v Hamrech nad Sázavou pořádali nábor dětí

Požární sport je jeden z nejmasovějších v Česku. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska eviduje přes 71 tisíc aktivních závodníků. Páteř zájmové skupiny tvoří děti a mládež. V Hamrech nad Sázavou uspořádali nábor nejmenších hasičů poprvé po dvaceti letech.

Hamry nad Sázavou Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

V Hamrech nad Sázavou uspořádali nábor do požárního sportu

Hasiči v Hamrech nad Sázavou pořádali nábor dětí | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas

„První závody máme za čtrnáct dní, respektive do čtrnácti dnů musím nahlásit, závody jsou za měsíc. Závodníci a závodnice budou z tohohle náboru, nic jiného. S manželem jsme to zakládali před 25 lety,“ popisuje pro Český rozhlas Vysočina Martina Březinová ze sboru dobrovolných hasičů.

Přehrát

00:00 / 00:00

Hasiči v Hamrech nad Sázavou po 20 letech opět pořádali nábor dětí. První závody je čekají za měsíc

Vladimír Suchánek sem doprovodil vnuka: „Protože by ho to možná mohlo bavit. Já dělal hasičský sport jako dítě, a dospělí vlastně taky, byl jsem i u hasičů.“ Mezitím už si jdou děti zkusit pomocí hadic zamířit na přichystané terče. Na nábor dotazilo nakonec třináct dětí, včetně nejmladší Emičky.

„Je jí čtyři a půl roku. Sledujeme to tady dlouhodobě, že tady místní hasiči pořádají často závody a věnují se dětem. Určitě je to fajn, protože se seznámí s kamarády a trošku se osamostatní od rodičů,“ vysvětluje otec Emičky Honza.

Daniel Zach, job Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme