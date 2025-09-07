‚Seznámí se s kamarády a osamostatní se od rodičů.‘ Hasiči v Hamrech nad Sázavou pořádali nábor dětí
Požární sport je jeden z nejmasovějších v Česku. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska eviduje přes 71 tisíc aktivních závodníků. Páteř zájmové skupiny tvoří děti a mládež. V Hamrech nad Sázavou uspořádali nábor nejmenších hasičů poprvé po dvaceti letech.
„První závody máme za čtrnáct dní, respektive do čtrnácti dnů musím nahlásit, závody jsou za měsíc. Závodníci a závodnice budou z tohohle náboru, nic jiného. S manželem jsme to zakládali před 25 lety,“ popisuje pro Český rozhlas Vysočina Martina Březinová ze sboru dobrovolných hasičů.
Hasiči v Hamrech nad Sázavou po 20 letech opět pořádali nábor dětí. První závody je čekají za měsíc
Vladimír Suchánek sem doprovodil vnuka: „Protože by ho to možná mohlo bavit. Já dělal hasičský sport jako dítě, a dospělí vlastně taky, byl jsem i u hasičů.“ Mezitím už si jdou děti zkusit pomocí hadic zamířit na přichystané terče. Na nábor dotazilo nakonec třináct dětí, včetně nejmladší Emičky.
„Je jí čtyři a půl roku. Sledujeme to tady dlouhodobě, že tady místní hasiči pořádají často závody a věnují se dětem. Určitě je to fajn, protože se seznámí s kamarády a trošku se osamostatní od rodičů,“ vysvětluje otec Emičky Honza.