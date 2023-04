Seznamte se klidně online, ale pak honem na offline rande, ať se nezamilujete do představy, radí Vojtko

Sociální sítě jsou dnes velmi častým prostředkem, jak se lidé seznamují a jak navazují vztahy včetně těch intimních. „Průšvih ale je, když vstoupíme do nějakého relevantního vztahu. Tam pak sociální sítě dělají velikou paseku,“ popisuje host Leonarda Plus párový terapeut Jan Vojtko. Praha 23:21 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Párový terapeut Jan Vojtko | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

„Moje práce nespočívá v dávání rad, ale tady musím: Jakmile se vám někdo na online seznamce nebo sociální síti líbí, velmi rychle se jděte potkat do offline světa. Jinak se začne dít to, že se budete zamilovávat do představy o tomto člověku,“ varuje terapeut.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Leonardo Plus Šárky Fenykové. Hostem je párový terapeut Jan Vojtko

Čím déle zůstane člověk ve virtuálním světě a pokračuje v důvěrné komunikaci, může se sice dovědět něco o novém potenciálním partnerovi, ale je to stále málo. „Potřebujeme si toho člověka načichat, jestli jsme biochemicky kompatibilní, abychom věděli, jestli příroda zavelí, že je pro nás vhodný,“ dodává Vojtko.

Jinak jsou pak lidé velmi zklamaní z prvních skutečných setkání. „Z vlastní praxe vím, že jedna klientka si psala s pánem tři měsíce, dokonce spolu měli i nějaké virtuální techtle mechtle, pak se potkali a paní přišla vyřízená, protože ten člověk naživo byl všechno možné, jen ne to, co si paní představovala,“ popisuje.

„Tenkrát všechnu vinu vztáhla na sebe a těžko jí vysvětlíte, že se zamilovala do nějakých představ. Takže ano: sociální sítě jsou na seznamování skvělé, ale jakmile se s někým potkám a vypadá to dobře, bylo by fajn jít velmi rychle na živé rande,“ radí Vojtko.

Telefon nás odpojuje

„Sociální sítě dělají ve vztazích dál to, že přes den se emocionálně vyšťavím. Pak ale přijdu domů, kde mám tu svou živou paní nebo živého pána, a už si nemáme emocionálně moc co říct, protože jsme se vydali přes den,“ vysvětluje.

Seznámení offline je romantická pohádka, online je to jako chodit na pohovor, srovnává socioložka Číst článek

A to může nastat, i když si dva dotčení psali mezi sebou. „Tedy posílali si obrázky, videa, vzkazy. Tak se přes den emocionálně exponujeme na sociálních sítích a doma pak začínáme být ploší,“ dodává.

Na toto téma se prý nyní dělá mnoho výzkumů a zjišťuje se, že jde o jeden z největších negativních vlivů na prožitky a vůbec budování intimních vztahů.

„Když jsme spolu, tak místo abychom se dívali oba na film a tulili se nebo spolu večeřeli, tak máme telefony v ruce. Ostatně se stačí rozhlédnout, kolik lidí dnes v restauracích sedí spolu, naproti sobě a kolik z nich má v ruce telefon. To je velmi silný signál, že takhle ne, protože vztah je třeba budovat tak, že jsme na sebe napojeni, zatímco telefony nás odpojují,“ říká.

Za největší ohrožení vztahů ze strany sociálních sítí považuje terapeut tzv. back burner, tedy „zadní hořák“ nebo spíš „zadní vrátka“. „Sociální sítě nám na nevědomé úrovni dávají pocit, že jsou bezpečné, tedy že když si napíšu s někým, koho jsem nikdy neviděl, nic se nestane,“ popisuje Vojtko.

Vazební komunikace

„Například budu sdílet, že teď jsme se s tou mojí či mým doma pohádali a cítím se hrozně. A ona mi odpoví, že se včera také pohádala, a pošleme si třeba nějakou píseň, která nám pomáhá a tak dále. Tím se rozjede komunikace, která může být tzv. vazební,“ varuje.

Pět modelů (ne)štěstí. Nový dokument Šťastně až na věky pozoruje různé typy partnerských vztahů Číst článek

Najednou prožíváme s tímto člověkem věci, které je ale potřeba si odžívat se svým reálným partnerem. „Tento nový člověk bere mou pozornost od mého současného relevantního a reálného vztahu a může se pak stát, že mi jednou ona nebo on napíše, jestli nepůjdeme na kafe,“ upřesňuje.

„A když jsme zasdíleli něco intimního, tak i to kafe může být velmi rychlé. Pokud se správně načte biochemie, tak já můžu mít najednou bokovku a ani netuším, jak se to stalo,“ varuje terapeut.

Samozřejmě nám sociální sítě komplikují naše vztahy i tím, jak jsou psány, jaké používají algoritmy, a také tím, pro co si lidé na ně chodí. „Tedy pro takové to konstantní štěstí a slast,“ říká.

„Jsou psány tak, abychom se tam vraceli, zůstali tam co nejdéle a abychom si něco koupili. Buď nějaký předmět, k čemuž slouží reklamy, nebo nějaký zážitek,“ vysvětluje.

A vyhledáváme-li nějaký typ obsahu, videí, písniček, komentářů, sociální sítě začnou nabízet podobný obsah. „Tím je v nás utvrzováno, že máme právo na konstantní slast, neustálé štěstí. A to také pak chceme od živých lidí,“ popisuje komplikovanou situaci.

„Jenže když toto ti živí lidé nedělají, tak vzniká ohromný konflikt, kterému ani já, ani on nebo ona nerozumí. Proto také spousta lidí udržuje třeba i kamarádství přes sociální sítě, protože živé kamarádství může být prostě složitější,“ vybízí k pěstování skutečných vztahů párový terapeut Jan Vojtko.

Jaký vliv mají sociální sítě na naše vztahy? Jakými způsoby se seznamujeme, scházíme i rozcházíme ve virtuálním prostoru? Poslechněte si celé Leonardo Plus.