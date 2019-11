Jako Sheldon z Teorie velkého třesku. Devítiletý Belgičan Simons brzy dokončí vysokou školu

S věkem je to někdy složité. Někteří lidé jdou v šesti nebo v sedmi letech do první třídy. Malému belgickému géniovi je devět let a brzy dokončí bakalářské studium. Malý Laurent Simons je prostě genius a jeho osud nápadně připomíná postavu doktora Sheldona Coopera z televizního sitcomu Teorie velkého třesku. Ten měl IQ přes 180 a doktorát získal v šestnácti.

Eindhoven 7:01 19. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít