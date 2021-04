Jestli by dokázal Bartoš řídit stát v pandemii lépe než Babiš, neví nikdo, míní komentátor Šídlo

Všechny vlády v pandemii dělají chyby, ale málokterá to dělá tak spektakulárně jako naše, hodnotí vládnutí hnutí ANO politický komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. Jestli by dokázal šéf Pirátů Ivan Bartoš jako premiér pandemii řídit lépe než Andrej Babiš, ale neví. „To je přesně to, co neví nikdo. A myslím, že si tím nemůže být jistý ani Bartoš,“ řekl v pořadu Českého rozhlasu Plus. Praha 20:39 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Naše vláda není jediná na světě a v Evropě, která udělala spoustu chyb, ale málokterá se v tom dokázala potom tak nimrat a případně omlouvat. Ale žádná vláda nikdy nebyla postavená před takovou situaci. Povodně z roku 2002 nebo 2000 a další, to je nic. Ani ekonomický propad v roce 2009 nic neznamená,“ vysvětluje Šídlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Barbory Tachecí s Jindřichem Šídlem

Připouští, že některé návrhy, které předkládá nejen Ivan Bartoš, ale i předseda ODS Petr Fiala, což je, jak upozorňuje, další potenciální předseda vlády, vypadají rozumně. „Ale toto je tak výjimečná situace pro všechny, že já si nedovolím říct, nedovolím hodnotit, jestli by to fungovalo lépe,“ přiznává a pokračuje:

„Oni mají velkou výhodu. V politice vždycky máte zasloužené výhody a zasloužené nevýhody. Zaslouženou výhodu těchto opozičních stran je, že to řešit nemuseli, že to na ně nespadlo. Vůbec se nedivím tomu, že Andrej Babiš to považuje trochu za nespravedlnost. Na druhou stranu máte v politice i nezasloužené výhody. Třeba že vám roste ekonomika a vy z toho profitujete, aniž byste pro to cokoliv udělali. Což byl zase případ hnutí ANO minule,“ připomíná.

„Myslím si, že osobní vlastnosti Andreje Babiše a jeho návyk na permanentní marketing v pandemii hrají důležitou roli.“ Jindřich Šídlo

Důležitou roli ve zvládání epidemie by podle něj hrály i osobní vlastnosti politiků, kteří vládnou.

„Myslím si, že osobní vlastnosti Andreje Babiše a jeho návyk na permanentní marketing tam hrají důležitou roli. Asi by tam také hrál roli způsob obsazování funkcí ministrů, který je speciálně u této vlády absolutně neuvěřitelný. Ale abych řekl, že by to Piráti nebo ODS, koalice Spolu, dokázali řídit lépe, to si nedovolím říct. Protože oni to takto ve velkém neřídili,“ opakuje.

Fiala nepůsobí jako lídr k vítězství

Komentátor míní, že lidsky má Bartoš na to, aby se stal předsedou vlády. Stejně jako Petr Fiala. „Vyměnit v současné době šéfa ODS by byl znak paniky,“ reaguje na otázku, zda podle něj Fiala vydrží do voleb v čele strany.

„Martin Kuba musí ukázat, jak bude kraj řídit i v jiné době, než bylo ta, kdy mu nahrála jeho akceschopnost a schopnost vysvětlovat.“ Jindřich Šídlo

„Nemyslím si, že je Petr Fiala nejpřesvědčivější politický lídr, který tady kdy byl. Má nepochybně zásluhy na tom, že ODS vůbec přežila a že se nějakým způsobem začala zvedat. Nepůsobí jako lídr, který má ten drive, který vás dovede k vítězství. Je ale předsedou více než sedm let a kdo za tu dobu řekl: Já to budu dělat lépe, dejte mi na to mandát? Nikdo. Ani loni na kongresu, kdy to ještě bylo možné. Nikdo si o to neřekl, nikdo neměl odvahu,“ připomíná.

Zajímavý politik je podle něj Alexandr Vondra. „Nepochybně je to zajímavý politik se vším, co k tomu patří. Ale myslím si, že nemá velkou perspektivu,“ soudí Šídlo a pokračuje:

„Všichni mluví o Martinu Kubovi. Ale ten musí ukázat, jak bude kraj řídit i v jiné době, než byla ta, kdy mu nahrála jeho akceschopnost a schopnost vysvětlovat v době nejhorší krize. Ve chvíli, kdy ODS nebude mít předsedu vlády, nebo pokud výsledek voleb bude pod 20 procent, pak bych řekl Petru Fialovi, že zachránil KDU-ČSL a TOP 09. Pak vypukne boj o následnictví a tam se někdo objeví.“

Na sítích neexistuje soukromý názor

Mediální obraz jednotlivých politiků podle komentátora odpovídá realitě.

„Používejte zdravý rozum a také nikdy netweetujte nebo nepište na Facebook po třech pivech. “ Jindřich Šídlo

„Obraz, který si politici sami o sobě vytváří, teď vytváří spolu s námi. Svého času si mohli stěžovat na to, že to, jak vypadají, je skutečně jen v rukou médií. Teď na tom hodně pracují sami, protože sami používají sociální média. Což je u některých velké neštěstí, u jiných je zase vidět, že to prostě nejsou oni. Ale nemyslím si, že by byl někdo, jehož mediální obraz je významně horší a jiný, než si zaslouží. Byť oni jsou nepochybně přesvědčení, že to tak není,“ dodává.

Politici, kteří na sociální sítě píší sami, by podle něj měli být opatrnější. „Protože to o nich vypoví víc, než když to nechají psát PR pracovníky, na které jsme zvyklí. Ne všichni si ale píší na sociální sítě sami. Andrej Babiš skutečně za osm let, co je na sociálních sítích, tam sám nepíše,“ uvádí.

Politický komentátor upozorňuje, že pro komunikaci na sítích platí stejná pravidla pro politiky i pro novináře.

„Neexistuje váš soukromý názor na sociálních sítích. Vy jste prostě stejně veřejné osoby, byť s jinými pravomocemi a odpovědností. Co tam napíšete, se s vámi potáhne. Psal jsem v několika redakcích kodexy chování na sociálních sítích a většinou vrcholily doporučením, co se smí, co se nesmí, anebo nemělo by se. Jedno z nich bylo – používejte zdravý rozum a také nikdy netweetujte nebo nepište na Facebook po třech pivech. Kdyby se to dodržovalo, tak by to stačilo,“ říká Šídlo.