Šídlo: Rasismus mě nepřekvapuje. Vzpomínku na den romského holokaustu jsem od politiků nečekal

Vedle internetových diskusí se rasismus objevil i na serveru Vlastenecké noviny, jak na svém twitteru upozornil například poslanec Marián Jurečka (KDU-ČSL).

„Myslím, že byla správná reakce ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který řekl, že zejména tento ohavný text bude policie vyšetřovat. Nemá sice právo to někomu nařídit, ale byla tam nějaká snaha. A policie to myslím už taky řeší,“ říká Šídlo.

Vtipkování Klause ml. o Romech je nevhodné, jeho otec přitom přispěl k potlačování rasových vražd

Dodává, že obecně by od českých politiků v takové situaci čekal výraznější odsouzení.

„Už jsem ale otrlý a moc toho neočekávám. Ve chvíli, kdy 2. srpna nestálo za to předsedovi vlády, prezidentovi republiky a vlastně většině politiků vzpomenout na památný den romského holokaustu, jsem ani neměl být z čeho zklamán.“

Komentátor Šídlo také připomíná některé nedávné výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu Romů nebo zpochybňování romského holokaustu zaznívající z úst stávajícího místopředsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD).

V souvislosti se srpnovým výročím Šídlo vzpomněl také kauzu vepřína v Letech u Písku, který byl z místa původního romského koncentračního tábora odstraněn až 25 let po otevření kauzy v médiích.

„Dopracovali jsme se k tomu přes větu Andreje Babiše: ‚Kdo nepracoval, šup a byl tam‘,“ cituje komentátor slova tehdy ještě ministra financí Babiše (ANO). Šéf hnutí ANO a dnes premiér si podle Šídla skandálnost svého výroku naštěstí rychle uvědomil a začal na odstranění tohoto symbolu systematicky pracovat.

Naprosto nevhodný vtip

Přestože Václav Klaus ml. (Trikolóra) prohlásil, že šlo o náhodu, vtip o nevzdělatelném romském žákovi, který sdílel na svém facebookovém profilu právě 2. srpna, byl podle Jindicha Šídla kalkul. „Přesně věděl, co dělá, a byl to jeho aktuální souboj na dálku o voliče s Tomiem Okamurou,“ hodnotí a označuje jeho chování za naprosto nevhodné.

V souvislosti s tímto připomíná otce předsedy Trikolóry a bývalého prezidenta České republiky Václava Klause, který naopak sehrál významnou roli v potlačování rasově motivovaných vražd v Česku.

„Státu po revoluci poměrně dlouho trvalo, než si všimnul, že se tady pořádají organizované útoky neonacistů na Romy,“ vybavuje si.

„A tady bych rád pochválil Václava Klause, který v roce 1995 po jedné z rasových vražd svolal šéfy policie a státního zastupitelství a výsledkem byla změna, kdy se stát snažil přísněji rasové násilí potlačovat. To by nemělo být zapomenuto. Byl to jeden z jeho silných a dobrých politických kroků,“ uzavírá.