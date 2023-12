Lidé hází petardy do nádob i kontejnerů, aby si vyzkoušeli, co to udělá, říká mluvčí hasičů

Některá města kvůli střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zrušila novoroční ohňostroje. Přesto bude na Silvestra odpalovat petardy řada lidí. „Setkáváme se s tím, že to lidé používají, jak by neměli, hází to třeba i do kontejnerů, aby vyzkoušeli, co to udělá, to je velmi nebezpečné. Tam pak mají práci nejen hasiči, ale třeba i záchranáři,“ varuje mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Rozhovor Praha 17:08 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Setkáváme se s tím, že to lidé používají, jak by neměli, hází to třeba i do kontejnerů, aby vyzkoušeli, co to udělá, to je velmi nebezpečné. Tam pak mají práci nejen hasiči, ale třeba i záchranáři,“ varuje mluvčí pražských hasičů (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Bude letošní silvestr a Nový rok pro pražské hasiče v něčem jiný než v posledních letech?

Myslím a doufám, že to bude stejné. To znamená, že nebudeme řešit nějaké závažnější požáry, které by od pyrotechniky mohly vzniknout. Loni jsme měli sice přes 50 výjezdů, které souvisely s pyrotechnikou, ale byly to takové menší požáry, dohašení zbytků pyrotechniky nebo nějakých křovin či kontejnerů. Doufám, že to bude zase klidnější silvestr.

Další chyba, kterou dělají lidé, že koupí pyrotechniku, pak ji dají dětem do rukou a děti bezpečnostní předpisy úplně nedodržují, upozorňuje Martin Kavka, mluvčí pražských hasičů

Některá města ohňostroje zrušila. Ostatně nepořádá ho ani Praha. Počítáte s tím, že budou mít hasiči tedy méně práce? A na jaká místa se v Praze soustředíte? Jsou to ta tradiční místa?

Víceméně evidujeme požáry po celé Praze, i v okrajových částech. Tam právě dochází k požárům křovin, kde lidé odpalují pyrotechniku na místech, kde by neměli. To je nebezpečné. Jsou to lesoparky, křoviny a podobně. Loni jsme měli větší požár tújí, došlo tam i k větším škodám, protože jich shořelo docela dost.

V centru Prahy je zákaz odpalování, protože v historických částech Prahy nebo na náplavkách se nesmí odpalovat pyrotechnika, ale přesto to lidé dělají, tak tam spíš dohašujeme zbytky papírových částí pyrotechniky nebo kontejnery. Ale někdy lidé rozstřelí petardu a ta zapadne třeba pod osobní auto a začne hořet.

Pokud si přece jenom lidé nějakou pyrotechniku musí koupit, na co si mají při nákupu dávat pozor?

Kupoval bych pyrotechniku, která má český návod. Je tam i bezpečnostní upozornění, jak s ní zacházet. Je to to, co jsem říkal. Hoří od toho traviny, křoviny, může zalétnout na balkon, kde mají lidé věci, může zapadnout do kontejneru nebo pod osobní auto, které může začít hořet. Takže používat s rozumem, pokud tedy to už musí někdo odpálit, tak opravdu na bezpečném místě. Doporučuji vzít si s sebou třeba dvoulitrovou PET lahev s vodou případně na nějaké dohašení zbytků pyrotechniky.

Setkáváte se ještě s pyrotechnikou, kterou si lidé podomácku vyrábí sami?

My jako hasiči přijdeme většinou až po tom, co se pyrotechnika odpálí, a nedokážeme rozeznat, jestli to bylo podomácku. Ale spíš se setkáváme s tím, že lidé pyrotechniku používají tak, jak by neměli.

Hází to do nějakých nádob, třeba i do kontejnerů, dávají to do míst, aby vyzkoušeli, co to udělá. To je myslím velmi nebezpečné. A tam pak mámě práci nejenom my jako hasiči, ale i třeba záchranáři.

Pojďme to ještě jednou shrnout a připomenout, jak bezpečně ohňostroje a pyrotechniku odpalovat tak, abychom nenapáchali nějaké škody na zdraví a na majetku?

Nemělo by se odpalovat v těch místech, kde by mohla vzniknout nějaká škoda, nějaký požár. Určitě nedoporučuji odpalovat z oken nebo z balkonů. Co se stávalo třeba během covidu, kdy lidé nemohli ven, tak odpalovali pyrotechniku z balkonů a tam docházelo k požárům věcí na balkoně.

Mělo by to být na nějaké nehořlavé podložce v souladu s návodem. Abych měl jistotu, že mám pyrotechniku, která je bezpečná, tak by tam měl být český návod a aspoň základní bezpečnostní upozornění. Další chyba, kterou lidé dělají, je, že koupí pyrotechniku a dají ji dětem do rukou. Děti úplně ty bezpečnostní předpisy nedodržují.

Končí rok a lidé bilancují. Jaký byl rok pro hasiče?

Pro nás byl ten rok zase trošičku náročnější od běžného roku, protože náš tým vysílali do Turecka nebo jsme působili u požáru v Hřensku.

Řekl bych, že na počet požárů byl standardní. Nicméně od covidu jsme museli řešit i další věci nad rámec těch běžných. Ale řekl bych, že se letošek nevymykal posledním pěti letům, co se týče počtu požárů.