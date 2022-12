Zachovejte klid, odcestujte z města, podejte léky. Veterinářka radí, jak se psem zvládnout ohňostroj

Pro psy a jejich majitele často bývá poslední noc v roce strašidelným zážitkem. Zvířatům je totiž hluk spojený s petardami a oslavami nepříjemný. Veterinářka Kateřina Josefová proto doporučuje v nejlepším případě odcestovat z měst na chatu či chalupu co nejdál od lidí. „Pokud taková možnost není, pak by měli majitelé vzít psa určitě dovnitř, nejlépe do nějaké místnosti bez oken ve středu bytu, například do koupelny, a zůstat s ním,“ radí.

