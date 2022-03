S mnoha výroky ombudsmana Křečka naprosto nesouhlasím, říká jeho zástupkyně Šimůnková

Vztah ombudsmana Stanislava Křečka a jeho zástupkyně je už nějakou dobu napjatý. „No, budu-li upřímná, tak ta spolupráce je velmi komplikovaná, a to po celou dobu dvou a čtvrt roku, co tady jsem. Máme různé názory na mnoho věcí. Velmi rozdílné názory, a to je problém,“ popisuje zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková v pořadu Osobnost Plus.

