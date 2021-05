Rodiče se musí několikrát za noc schovat do úkrytu, popisuje Izraelec žijící v Česku válku ve své zemi

Do Česka přišel z Izraele v roce 2017, protože mu vadila tamní násilná atmosféra. Čtyřiatřicetiletý učitel nyní žije v Praze a aktuální situaci v rodném městě Rechovot, které je od Tel Avivu vzdálené necelých třicet kilometrů, prožívá velmi těžce. „Rodiče se musí několikrát za noc a schovat v úkrytu, než sirény přestanou znít,“ popisuje Matan Fuks v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz sílící konflikt mezi Izraelem a Palestinou. Tel Aviv 16:12 13. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

Jaký je to pocit, když víte, že ve vaší zemi stále pokračují boje, při kterých umírají nevinní lidé?

Trhá mi to srdce a cítím beznaděj, protože jsem daleko a mohu jen v televizi a na internetu sledovat zprávy, které mi neustále připomínají válku, ve které Izrael je.

Co vaši nejbližší, jsou v bezpečí? Máte od nich zprávy, jak se situace vyvíjí?

Rodina a přátelé jsou naštěstí v bezpečí. Komunikujeme spolu několikrát denně přes WhatsApp. Mé neteře jsou ale hodně vyděšené, protože ten konflikt je děsivý a vyvolává v nich pocit úzkosti. Moji rodiče se musí za noc několikrát schovat v úkrytu, než sirény přestanou znít.

Protiraketový úkryt v izraelském městě Rechovot | Zdroj: Matan Fuks

Zažil jste někdy podobnou situaci? Můžete popsat, co se děje, když zazní sirény, že letí rakety.

Ano, stalo se mi to. Když měl můj dědeček pohřeb, tak jsme viděli rakety, které byly sestřeleny ještě ve vzduchu. Běželi jsme se schovat. Tehdy mě to vyděsilo a rozzuřilo zároveň.

Myslíte si, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu nyní jedná správně, když tvrdí, že četnost a sílu útoků proti extremistům zesílí?

Věřím, že hnutí Hamás musí být zastaveno za každou cenu. Je mi vážně moc líto všech Palestinců, kteří jsou tou válkou také zasaženi.

#SONDAKİKA

Rehovot, Hadera, Tel Aviv, Beerşeba'da sirenler çalıyor..



▪️İsrail kaynakları, Tel Aviv'de güçlü patlama sesleri rapor ediyor

▪️İsrail'ın hava saldırılarına karşılık olarak Gazze’den Beerşeba’ya 100, Tel Aviv’e 110 roket atıldı. #TelAviv pic.twitter.com/huYAU8XFz8 — EHA MEDYA (@eha_medya) May 12, 2021

Izraelsko-palestinský konflikt trvá od konce 19. století, věříte, že někdy skončí?

Já doufám, že pravicová strana Likud brzy padne a my bychom se konečně mohli dočkat dohody o urovnání s Palestinci. Jenže míru můžeme těžko dosáhnout, dokud bude existovat terorismus.

Chystáte se do Izraele, až to bude možné?

Ano, jako učitel jsem už naočkovaný, takže bych tam přes léto rád jel. Teď už je to více než rok, co jsem tam nebyl, protože to kvůli covidovým opatřením nebylo možné.