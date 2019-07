Čeští skauti na jamboree vařili tradiční jídla. Připravili bramboráky, knedlíky nebo chlebíčky

„Já bych chtěla do Bangladéše, ten je támhle… tak nejdeme rovnou do Tchaj-wanu a potom do Bangladéše?“ domlouvají se Rebelka a Marťa, kam vyrazí. Nakonec je první po cestě stan tchajwanských skautů, kteří lákají dovnitř na bubble tea.

Ve stanu dostanete malý dřevěný hrneček s dřevěnou lžičkou, ve kterém je něco, co připomíná černý čaj s mlékem.

„Ty tapiokový kuličky jsou dobrý, ale ta mléčná tekutina zas tak ne,“ smějí se dívky. Skaut s přezdívkou Ječmen se ale pustil i do dalších aktivit, které Tchajwanci nabízí: „Napsal jsem si svoje jméno v čínštině na vějíř. Moc se mi to nepovedlo, myslím. Je to strašně těžké ty znaky,“ zhodnotil aktivitu Ječmen.

Další zastávkou je stan Britů, a co jiného tam můžete dostat než čaj. Zatímco si dívky nad čajem a sušenkou povídají s Brity, tak další skaut – Vrabec – se vydal k Bolivijcům na druhé straně tábořiště. Bolivijští skauti tu mají s sebou sampoňu neboli Panovu flétnu a Vrabec se pokusil na ni hrát.

Úspěch bramboráků

Zatímco někteří chodili po návštěvách, vedoucí Paleček společně s dalšími českými skauty připravoval bramboráky jako ukázku české kuchyně. Bramboráky byly kvůli složitým nákupům jedním z proveditelných receptů.

I tak s bramborami ale byly komplikace: „Žádné nebyly. Nikdo nám neřekl, že jsme si je měli sami objednat. Obešel jsem čtyři pomocné týmy a nakonec nám v jedenáct vydali padesát liber brambor,“ popsal svízel s bramborami Paleček.

Navzdory komplikacím měly bramboráky úspěch. „Díky moc, je to moc dobré, děkujeme, jakže se to jmenuje? Bramboráky?,“ loučí se skupinka Italů.

Někteří ale zůstávají, aby si poslechli něco o historii českého skautingu, kterou jim vysvětlil Kuře: „Během 20. století byl skauting v Česku zakázán celkem třikrát. Poprvé nacisty za druhé světové války, podruhé komunisty, když nastoupili k moci a potřetí, když obnovili zákaz poté, co nám na chvíli povolili skautovat.“

České stany

Největší zájem ale kromě bramboráků vyvolávají podsadové stany, do kterých jezdí čeští skauti na tábor.

Rozdíl od klasického stanu vysvětlila Esterka: „Má to postele ve vzduchu, je to prostornější, můžou tam spát dva lidi a má to většinou zavírací dvířka.“

Klasická plachta je totiž postavená na dřevěné ohrádce, která má právě zmíněná dvířka a drží ve vzduchu postele. A víc jak sto let starý vynález českých skautů má úspěch i u mladých Američanů. „Jo, ty jsou cool, takový bych rád viděl i u nás na táboře,“ ocenil je jeden z přítomných amerických skautů.

Kromě stanů a bramboráků české oddíly nabízely i ovocné knedlíky, chlebíčky ale taky třeba tancování polky.

