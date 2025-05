Skauti postavili stany v muzeu v Jindřichově Hradci. Na výstavě představují svou činnost i historii

Pohled na staré fotky, kroniky i reálné podsadové stany vyvolává v návštěvnících výstavy o skautingu v muzeu v Jindřichově Hradci vzpomínky. „Je to vzpomínka na můj domovský pátý dívčí oddíl Šedé volavky, na všechno, co jsme tam zažívaly. Vidím tu fotky, jak jsme byly mladé a krásné, plné energie,“ usmívá se jedna z příchozích.

Výstavu si nenechal ujít ani Vladimír Krninský přezdívaný Krnda, který vedl jindřichohradecký skautský oddíl do roku 1970, kdy bylo hnutí v Čechách potřetí zakázáno. „Výstava se mi moc líbí, dal jsem k dispozici pár dokumentů a jsem rád, že jsou lidé, kteří se o to postarají. Rád vzpomínán na letní tábory, to byly ideální časy,“ říká.

Na zahájení výstavy promluvil Martin Holub, vedoucí skautského střediska Zlatá růže, a připomněl historii skautingu na Jindřichohradecku. „První zmínky se objevují už v roce 1911, ale jako oficiální datum bereme rok 1914, kdy tady poručík Rudolf Regentík založil první skautskou družinu,“ uvádí.

Výstava je otevřená všem zájemcům, nejen skautům. „Lidé, kteří skauting neznají, se tady dozví, co to vůbec je, a můžou si vyzkoušet různé věci jako třeba poznávání stop, práci s mapou, luštění šifer, takové aktivity, které jsou pro skauty typické. Uvidí fotky, dozví se, jaké akce pořádáme,“ popisuje zástupkyně vedoucího střediska Zuzana Illeová.

V Muzeu Jindřichohradecka ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci zůstane expozice věnovaná skautingu až do konce roku.