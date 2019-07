Čeští skauti si na světovém jamboree vaří sami. Na bramborový salát pozvali i americkou výpravu

Obchod je vlastně obrovský bílý stan, který je plný palet s různým jídlem, ať už je to pečivo, javorový sirup nebo třeba cibule. Na druhé straně je vidět velké chladící zařízení, odkud si člověk může vyzvednut něco, co by nevydrželo teplo.

„Je potřeba naskenovat si kód té potraviny, což jsem právě udělal, a teď si ji můžu vzít do svého košíku a pokračovat v dalším nákupu,“ vysvětluje Radiožurnálu systém nakupování Kuba.

Pak už můžete zamířit k něčemu, čemu by se dalo říct pokladna. Na rozloučenou nám ještě sympatická Asiatka řekne počet bodů, které téhle skupině zbývají. Body se odečítají podobně jako peníze a každá skupina, která tu bydlí, má svůj pevně daný rozpočet.

Zatímco část skupiny nakupuje, ostatní už vaří z toho, co nakoupili dřív. „V kolik přijdou na večeři? V šest? Ne, až na ně zavoláme,“ dohadují se ti, co právě vaří. Pozvali totiž na návštěvu americké skauty, kteří bydlí jen přes uličku.

„Pomohli nám, když jsme přijížděli a hodně pršelo. Mezitím, co jsme si to pomalu obcházeli, tak už naběhli a začali nám pomáhat se stavěním stanů, hangárů, se vším. Je to takové poděkování,“ vysvětluje Kačka, která patří mezi ty, kteří tohle setkání organizují.

„Asi půl hodiny jsme se připravovali na to, jak jim to řekneme, aby to bylo dobře,“ směje se s narážkou na jazykovou bariéru.

Bramborový salát

A co bude na menu? „Nakoupili jsme plně vařené kuřecí maso a uděláme si pěkný bramborový salát,“ říká Kuba. „Pak ještě uvaříme rýži nasladko s jablky a pomerančem.“

Američtí skauti, kteří dorazili, mají vedle podobných košil a kravat navíc jednu specialitu – zářivě žluté kloboučky.

Před začátkem jídla Max za české skauty ještě jednu poděkoval za pomoc: „Když jsme přijeli, tak tady bylo všechno postavené. Ten pocit ani nedokážu popsat. Moc děkujeme.“ Američtí skauti na oplátku před začátkem jídla pronesli modlitbu. Pozvání k večeři bylo podle nich milé, možná až gentlemanské gesto.