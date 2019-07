Skauti se z jamboree spojili s vesmírnou stanicí, podle astronauta je cesta do kosmu jako výprava

Světové setkání skautů se z americké Západní Virginie rozšířilo až nad zemskou atmosféru. Na chvíli byla akce pro skauty z celého světa více než 400 kilometrů vysoko, ve vesmíru, na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Do jejích útrob se účastníci jamboree podívali díky speciálnímu telemostu. U přenosu byl i zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu a skaut Jakub Lucký. Od zpravodaje z místa Západní Virginie (USA) 10:43 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skauti se spojili s Mezinárodní vesmírnou stanicí. | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: ČRo

„My tě taky dobře slyšíme, Drew. Vítej na Summit Bechtel Reserve tady v Západní Virginii. Je tady přes 40 tisíc skautů z více jak 140 různých zemí,“ navázal komunikaci s Drew Morganem na ISS jeho kolega Greg Johnson (celý přenos lze ze záznamu shlédnout zde). Pak už dal možnost skautům se ptát.

Třeba Anabelle z Austrálie zajímalo, zda skauting bude hrát roli v dalším objevování vesmíru. „Myslím, že skauting je důležitý po celém světě, protože nás učí věnovat se službě něčemu většímu, než jsme my sami, třeba naší planetě. To je jeden z klíčových prvků skautingu. A vy jste teď na akci, která tyhle prvky oslavuje,“ reagoval Morgan.

To, že je skauting důležitý pro astronauty, si myslí i Greg Johnson. „Rozhodně to pomáhá, a to na mnoha různých úrovních. Vedení lidí, týmová spolupráce. Cestování do vesmíru je jako jet na výpravu nebo na tábor. Musíte se starat o své vybavení, jste tým, který se snaží něčeho dosáhnout. Nestaráte se jen o sebe, ale taky o ostatní členy. Vaším tábořištěm ale je Mezinárodní vesmírná stanice. Takže to, co my jako skauti děláme, je velmi relevantní,“ myslí si.

Skauti po celém světě podle Johnsona mají vědět, že příležitosti jsou jim otevřené: „Děti by měli vědět, že bez ohledu na svůj původ, pohlaví nebo situaci mohou následovat své sny a přání,“ dodal.

Vesmírný kotrmelec

A příležitosti byli otevřené i jedné česko-slovenské dvojici. Své otázky stihla Drewovi na Mezinárodní vesmírné stanici položit Slovenka Vlčica i česká skautka s přezdívkou Hobit:

„Bylo to super, byla jsem překvapená, jak to bylo krátké, ale jsem hrozně ráda, že na mě vyšla řada, protože jsem byla úplně poslední. Přišlo mi, že je to hodně nahrané dopředu, ale stejně to bylo opravdu zajímavé,“ vzpomínala Češka.

„Myslím, že to nikdy nezapomenu,“ dodala Vlčica. Slovenskou skautku zaujala hlavně odpověď na její otázku, co zábavného se dá zažít ve vesmíru – na což se prý americký astronaut odrazil od země a otočil ve vzduchu, „všichni jsme se začali smát, je neuvěřitelné, co všechno se dá zažít,“ vzpomíná Slovenka.

I kdyby náhodou Drew s Gregem nikoho z přítomných nepřesvědčili, je pravděpodobné, že další astronauti skauti budou. V roce 2014 jich byla mezi všemi americkými kosmonauty nadpoloviční většina.