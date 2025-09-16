Skauti z Jindřichova Hradce pořádali Jihočeské Jamboree. Zúčastnilo se ho více než 300 dětí
Za jeden víkend se dá pokosit louka, vyplout na paddleboardu na rybník nebo vylézt do koruny staré lípy. K tomu ještě vyrazit na koncert nebo udělat pár dobrých skutků. Nejen to, ale ještě spoustu dalších věcí stihli skauti o víkendu na pátém Jihočeském Jamboree na Jindřichohradecku.
Skauti z celého Jihočeského kraje se setkali o víkendu na pátém Jihočeském Jamboree. Dva dny naplněné dobrodružstvím, sportem i zajímavými workshopy tentokrát připravili pro ostatní oddíly skauti z Jindřichova Hradce.
Poslechněte si reportáž ze skautského Jihočeského jamboree na Jindřichohradecku
„Zatím si to hodně užívám, protože jsem byla na paddleboardech, sice není úplně fajn počasí, ale všichni jsme se vykoupali a byla to hrozná sranda,“ pochvaluje si program účastnice a dodává, že potkala i nové kamarády.
U skauta Lišáka si mohli děti zase vyzkoušet, jak se bez sirek rozdělává oheň. „Pazourkem křesá o ocílku, vykřesám jiskru, tu musím chytit do troudu a ten mi začne žhnout, takže potom můžu bez jakékoliv pomůcky rozdělat oheň,“ říká Lišák.
Dalším bodem programu bylo stromolezení. Instruktoři popisují, že je důležité si pevně natáhnout lano, které se tam dostane pomocí házecího pytlíku a tenkého lanka. „To se mi moc líbilo. Myslím, že nikde jinde to takhle nebudu moct zkusit,“ říkají malí skauti, kteří si stromolezení vyzkoušeli.
Z celého Jihočeského kraje se na tábořiště Bílá skála u Číměře sjelo víc než 300 skautů.