Padesát tisíc skautů na jednom místě. České oddíly se chystají na letošní Jamboree v USA

Až padesát tisíc lidí, 12 dnů, 133 států světa - a to vše na jednom místě. Řeč není ani o mistrovství světa v atletice, ani o olympijských hrách, ale o Světovém Jamboree. Na toto pravidelné setkání skautů z celého světa jedou i Češi, a to v rekordním množství. V červenci jich do Západní Virginie vyrazí téměř pět set, většinou dětí. A na náročnou cestu se právě o tomto víkendu připravují. Jak, zjišťoval Radiožurnál. Praha 14:22 24. března 2019

Podle šéfa české výpravy Davida Urbana je úkolem celého víkendu zejména seznámit členy jednotlivých částí výpravy a připravit je na to, co je v létě čeká. K tomu patří třeba rychlokurz angličtiny nebo povídání o rozdílech mezi kulturami. O tom přišel mluvit mimo jiné i vedoucí oddílu amerických skautů v Česku Erik.

„Je to úžasné. Skauting doprovází duch, který je společný pro všechny národy. Když jsem přednášel, tak z těch mladých lidí zářila energie a já jsem za ně nadšený, že jedou na Jamboree. Není lepší způsob, jak strávit léto,“ myslí si.

Právě rozdílnost lidí, kteří na Jamboree přijíždí, je podle Davida Urbana jedním z hlavních přínosů celé akce. „Skautské Jamboree je takový letní tábor, ale řekl bych, se zajímavými většími aktivitami. Plus žije svým životem. Je to malé městečko, kde účastníci společně tvoří ohromné dobrodružství a velké zážitky,“ popisuje.

Rafting i další dobrodružství

Zhruba dvě třetiny všech Čechů, kteří do Spojených států odletí, tvoří děti ve věku 14-17 let. Jeden z nich, kluk s přezdívkou Miky, se těší jak na nová setkání, tak i na aktivity, které ho tam čekají a které už američtí pořadatelé částečně zveřejnili. „Těším se na padesát tisíc skautů, kteří tam budou, a na rafting po divoké řece,“ říká.

Zbylou třetinu pak tvoří především takzvaný Mezinárodní servistým. To jsou dospělí, kteří jedou jako dobrovolníci zajišťovat na Jamboree provozní věci, ať už jde o samotné aktivity nebo třeba výdej jídla či ostrahu areálu. Za takovými úkoly do Spojených států jede třeba dívka s přezdívkou Bubo.

„Já jsem byla na Jamboree v Japonsku jako účastník a přišlo mi to naprosto skvělé, i atmosféra a tak. Tak jsem si řekla, že bych to chtěla zažít ještě jednou. A jako servisák tam pomůžu a prostě jim vrátím to, že oni to udělali hezké pro mě, tak já to udělám zase pro ně,“ popisuje.

Výlet za 50 tisíc korun

Ať už na akci letí dítě nebo dospělí, cena je skoro stejná, letenka a účastnický poplatek vyjdou na asi 50 tisíc korun. Jak říká Mariana Ermlová, která se stará o shánění peněz, se snížením částky pomáhají firmy i malí dárci. „Díky Darujme.cz, kde má každý svůj jamodíl projekt, můžou vybírat peníze. Buď pro celý oddíl, nebo i pro sebe,“ vysvětluje.

Hlavní část peněz ale stejně nakonec zaplatí u dětí rodiče a dospělí musí sáhnout na svoje úspory. Do Západní Virginie skauti odjíždí v druhé polovině července a Radiožurnál/Český rozhlas bude z akce nabízet reportáže a živé vstupy.

