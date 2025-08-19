Skibidi i tradwife nově patří do slovníku. Přestože u skibidi není jasné, co znamená, říká jazykovědec

Anglický slovník Cambridge Dictionary se letos rozšíří o 6000 nových výrazů včetně těch, která vznikla na internetu nebo na sociálních sítích. Jsou to třeba skibidi, tradwife nebo delulu, pojmy, které zaznívají i v Česku. „Skibidi je zajímavé tím, jak velmi gumový má význam,“ přibližuje Martin Šemelík z Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český Akademie věd pro Český rozhlas Plus.

Rozhovor Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Tradwife označuje ženu, která se hlásí k tradičním rodinným rolím a hodnotám. Tyto ženy se zaměřují na péči o domácnost, manžela a děti a sdílejí svůj životní styl online

Tradwife neboli žena, která se věnuje tradiční ženské roli | Zdroj: Shutterstock | ©

Co znamenají slova tradwife nebo skibidi? 
Tradwife označuje ženu, která se hlásí k tradičním genderovým rolím, to znamená spíš ke starosti o domácnost než ke kariéře.

Skibidi je zajímavé tím, jak velmi gumový má význam. Znamená to jednak divný, trapný. Ale také výborný, skvělý a tak dále. Zajímavé je, že sami někteří mluvčí, kteří to slovo používají, neumí přesně říct, co znamená.

Přehrát

00:00 / 00:00

Podle čeho se nová slova dostávají do prestižních slovníků? Odpovídá Martin Šemelík z Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český Akademie věd

Jak se rozhoduje o tom, že nové slovo patří do prestižního slovníku jako Cambridge nebo Oxford English Dictionary? Jaká kritéria musí slovo splnit?
Každý slovník má svou koncepci a ta stanovuje určitá kritéria, podle kterých se rozhoduje. Tím kritériem bývá například frekvence, tedy jak často se toto slovo vyskytuje v textech a v komunikaci. Nebo u nových slov to bývá také perspektiva do budoucna, jak moc je pravděpodobné, že to mluvčí použije i v budoucnosti.

Když se tedy výraz ve slovníku objeví, je to známka, že se stává trvalou součástí jazyka? Nebo je to spíš potvrzení jeho současné popularity?
Je to potvrzení perspektivy do budoucna i toho, že má v daném okamžiku nějakou frekvenci. Ale zároveň to nelze brát jako potvrzení jeho užívání donekonečna. Víme, že některá slova zastarávají, přestávají se používat a pak i mizí ze slovníků. 

25:06

Nedělej Zagorku a přidej slovo. ‚Čeština 2.0 funguje jako kronika doby,‘ říká autor neortodoxního slovníku

Číst článek

V minulosti se do slovníků dostala slova jako selfie, binge watch, clickbait, lol nebo glamping. Mají i slova jako skibidi a tradwife šanci být podobně zažitá?
Na to se velice těžko odpovídá. Záleží, jestli jazykové společenství bude potřebovat ta slova dál. Pokud označují něco, o čem se běžně mluví, tak ta šance tam samozřejmě je. Nebo pokud slova vyjadřují něco, co jiná vyjádřit nemohou.

To jsou parametry, podle kterých se dá předpovědět, jestli to slovo zakotví na delší dobu v jazyce. Ale zcela to odhadnout nemůžeme.

S tím souvisí i to, že internetová kultura přináší velké množství anglicismů. Jsme v češtině schopní vytvářet vlastní novotvary? Nebo jen přebíráme hotová slova z angličtiny, jako je třeba fleshka, scrollovat, influenceři a další?
Určitě vznikají i nová slova nezávisle na cizích jazycích, ale anglicismy samozřejmě tvoří velkou část nových slov. Ovšem čeština je v tomto směru produktivní jazyk. A už jen to, že začleňuje anglicismy do svého systému, svědčí o tom, jak je kreativní a aktivní.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.

Martin Matějka, kac Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme