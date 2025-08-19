Skibidi i tradwife nově patří do slovníku. Přestože u skibidi není jasné, co znamená, říká jazykovědec
Anglický slovník Cambridge Dictionary se letos rozšíří o 6000 nových výrazů včetně těch, která vznikla na internetu nebo na sociálních sítích. Jsou to třeba skibidi, tradwife nebo delulu, pojmy, které zaznívají i v Česku. „Skibidi je zajímavé tím, jak velmi gumový má význam,“ přibližuje Martin Šemelík z Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český Akademie věd pro Český rozhlas Plus.
Co znamenají slova tradwife nebo skibidi?
Tradwife označuje ženu, která se hlásí k tradičním genderovým rolím, to znamená spíš ke starosti o domácnost než ke kariéře.
Skibidi je zajímavé tím, jak velmi gumový má význam. Znamená to jednak divný, trapný. Ale také výborný, skvělý a tak dále. Zajímavé je, že sami někteří mluvčí, kteří to slovo používají, neumí přesně říct, co znamená.
00:00 / 00:00
Podle čeho se nová slova dostávají do prestižních slovníků? Odpovídá Martin Šemelík z Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český Akademie věd
Jak se rozhoduje o tom, že nové slovo patří do prestižního slovníku jako Cambridge nebo Oxford English Dictionary? Jaká kritéria musí slovo splnit?
Každý slovník má svou koncepci a ta stanovuje určitá kritéria, podle kterých se rozhoduje. Tím kritériem bývá například frekvence, tedy jak často se toto slovo vyskytuje v textech a v komunikaci. Nebo u nových slov to bývá také perspektiva do budoucna, jak moc je pravděpodobné, že to mluvčí použije i v budoucnosti.
Když se tedy výraz ve slovníku objeví, je to známka, že se stává trvalou součástí jazyka? Nebo je to spíš potvrzení jeho současné popularity?
Je to potvrzení perspektivy do budoucna i toho, že má v daném okamžiku nějakou frekvenci. Ale zároveň to nelze brát jako potvrzení jeho užívání donekonečna. Víme, že některá slova zastarávají, přestávají se používat a pak i mizí ze slovníků.
Nedělej Zagorku a přidej slovo. ‚Čeština 2.0 funguje jako kronika doby,‘ říká autor neortodoxního slovníku
Číst článek
V minulosti se do slovníků dostala slova jako selfie, binge watch, clickbait, lol nebo glamping. Mají i slova jako skibidi a tradwife šanci být podobně zažitá?
Na to se velice těžko odpovídá. Záleží, jestli jazykové společenství bude potřebovat ta slova dál. Pokud označují něco, o čem se běžně mluví, tak ta šance tam samozřejmě je. Nebo pokud slova vyjadřují něco, co jiná vyjádřit nemohou.
To jsou parametry, podle kterých se dá předpovědět, jestli to slovo zakotví na delší dobu v jazyce. Ale zcela to odhadnout nemůžeme.
S tím souvisí i to, že internetová kultura přináší velké množství anglicismů. Jsme v češtině schopní vytvářet vlastní novotvary? Nebo jen přebíráme hotová slova z angličtiny, jako je třeba fleshka, scrollovat, influenceři a další?
Určitě vznikají i nová slova nezávisle na cizích jazycích, ale anglicismy samozřejmě tvoří velkou část nových slov. Ovšem čeština je v tomto směru produktivní jazyk. A už jen to, že začleňuje anglicismy do svého systému, svědčí o tom, jak je kreativní a aktivní.
Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.