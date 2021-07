Muži podle studie vyprodukují víc skleníkových plynů, i když utrácí stejně peněz jako ženy

Filozof Petříček: Jsme zvláštní horda neurotiků, která se děsí toho, co je i co přijde. A zhoršuje se to

„My se teď musíme rozhodovat, co bude potom. To je důležitější, než co je teď,“ míní filosof. Na české politické scéně ovšem nevidí nikoho, kdo by uvažování s přesahem do budoucnosti reprezentoval.