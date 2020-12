‚Člověk se učí foukat půl roku.‘ Světový unikát - ozdoby z Poniklé jsou nově i na seznamu UNESCO

Kreativní dílny jsou přístupné i návštěvníkům. Hned za vchodem jsou pro ně připravené stoly, na nichž si mohou vyzkoušet tvorbu ozdoby. O kousek dál se pak foukají perle.

„Foukací stroj má několik částí - hořák a plamenem, formu a pumpičku, které se ovládají nohou. A přes hadičku pak nohou foukám perle. Sklo se hořákem nataví, až zcela změkne, a následně se dá do formy. Vypadá to jednoduše, ale člověk se učí foukat půl roku, než se to povede,“ říká Českému rozhlasu Liberec majitel firmy Rautis Marek Kulhavý.

Nejhorší, co se může při výrobě stát, je, že perličky prasknou. „Jde o první fázi výroby z celkových šesti až dvanácti, kterými to nakonec projde. Když se to taky pokazí a perlička, například při malování, praskne, tak je už hrozně drahá,“ popisuje Kulhavý.

A jaké ozdoby si lidé v obchodě nejčastěji vybírají? „Tento rok je to vločka, jinak standardně hvězdy a andělé. Nejvíce na odbyt jde klasika,“ vysvětluje Mariana Paldusová.