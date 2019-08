Skluzavka uprostřed katedrály. Anglický chrám připravil návštěvníkům unikátní zážitek

Do šera katedrály svítí zlaté žárovky, naproti oltáři stojí barevná patrová plechová věž, po obvodu ji obkružuje klouzačka. Začíná ve výšce 17 metrů nad zemí (což je jako páté podlaží), je 47 metrů dlouhá a dolů se s ní dostanete za šest vteřin. Je to nejrychlejší klouzačka, která kdy byla vyrobena.

Přináší radost nejen dětem a turistům, ale i samotným duchovním. „Taky jsem se svezl. Věž je vyšší než vypadá a jede to pěkně rychle. Výhled je úžasný a dostat se tak blízko ke klenbě je ohromující,“ pochvaluje si kanovník Andy Bryant.

Přes 900 let stará katedrála v Norwichi je vyhlášená svou klenbou a zejména také unikátními svorníky na kterých jsou výjevy z Bible. A o ty podle kanovníka jde především:

„Celá ta legrace kolem má mnohem hlubší smysl než svézt se na klouzačce. Na stropě katedrály jsou jedny z nejkrásnějších kamenných reliéfů v severní Evropě. Zpodobňují biblické příběhy, a když se k nim lidé dostanou blíž, nemohou je ignorovat,“ popisuje Bryant.

Uvnitř věže je schodiště, které vás dovede až nahoru. Na něm se dělá trochu zácpa. Během cesty lidé mohou nakouknout ven okénky a naskytne se jim tak výhled, který mají obvykle jen místní ptáci.

„Je to skvělý nápad. Do katedrály teď míří hodně lidí,“ odpovídá jeden z návštěvníků na otázku zpravodaje Radiožurnálu.

Zrovna je pondělí, dvě hodiny odpoledne a před zpravodajem katedrálu navštívilo už šest stovek lidí. „Jsme rádi, že se tady lidé cítí dobře, že si užijí zábavu a dozvědí se něco o katedrále. Třeba se zase vrátí,“ shrnuje smysl neobvyklé atrakce průvodkyně Janet.

Skluzavka se v katedrále v Norwichi nacházela od 8. do 18. srpna 2019 během akce Vidět to jinak (Seeing It Differently).