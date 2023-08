V době digitálních technologií dětem prospěje, když jim pomůžeme s přípravou, radí psycholožka

Za týden už budou mít čeští žáci za sebou první den nového školního roku. Jak se co nejlépe připravit na začátek školního roku, aby nebyl bolestný pro děti ani rodiče? „Musíme být tolerantní, protože prvních 14 dnů bude náročných, než se děti zajedou,“ radí psycholožka Šárka Miková. A varuje například i před větším množstvím kroužků, než může dítě zvládnout. Praha 19:26 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příprava do školy (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Stock Exchange

Jak bychom měli využít poslední týden prázdnin? Na postupnou aklimatizaci, nebo je lepší to nehrotit?

Rodičům bych doporučila zamyslet se nad tím, co jim osobně přirozeně vyhovuje, jestli potřebují věci víc plánovat, nebo čekají do poslední chvíle, jak se situace vyvine.

Pak bychom neměli dětem odmítnout, když budou už o víkendu balit sešity, zatímco my si říkáme, že je dost času. Nebo naopak stresovat dítě tím, že už to přijde a držely se nějakého námi připraveného plánu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ještě v tomto týdnu bychom mohli s prvňáčky zajít do školy, ukázat jim, kde budou mít třídu, radí dětská psycholožka

Jak pracovat s prvňáčky, kteří neví, co je čeká?

Prvňáčky je potřeba na to připravit a myslet na děti, které plán potřebují. Ještě v tomhle týdnu bychom mohli s prvňáčkem zajít klidně do školy, ukázat jim, kde budou mít třídu, kudy se jde do jídelny, ujistit, že je tam paní učitelka dovede. Musíme být tolerantní, protože prvních 14 dnů bude náročných, než se děti zajedou.

A myslet na to, kolik dětem naplánujeme kroužků, protože obzvlášť některé děti budou ze školy sociálně velmi unavené, vyčerpané. Ráno škola, odpoledne družina, a pak ještě kroužky, kde se musí socializovat... Nezbyde jim volný čas na hru a odpočinek, a to dobré adaptaci moc nepřispěje.

A pro nás rodiče – jak se máme připravit na situace, kdy jedno dítě ráno vzdoruje, druhé se loudá...?

Ideální je znát jejich typy osobnosti, protože je možné, že svým přístupem vzdor provokujete, na druhé straně je dobré si uvědomit, jestli má vaše dítě dost prostoru pro vlastní rozhodování. Pokud ne, je třeba mu ho dát. Co si obleče na sebe, v jakém pořadí bude dělat ranní rutinu.

Student a zároveň voják. Karlova univerzita dá nově kredity těm, kdo cvičí v aktivních zálohách armády Číst článek

Ale u dětí, které se loudají, musíme být trpěliví a laskaví, protože nemůžou za to, že jim hlava utíká do světa představ, a než se naučí organizovanost, bude jim trvat delší dobu. Takže je spíš laskavě upozorňovat, jaký je další krok, který mají udělat, než jim něco vyčítat.

A přípravy se staršími dětmi? Ty už mají svoji hlavu, do školy chodí samy.

Zvažme, jestli dítě není starší, aby některé věci zvládalo samo. Na druhé straně to, že je dítě, neznamená, že je schopné se na všechno samo připravovat a myslet na to, že v dnešní době digitálních technologií mnohým dětem prospěje, když jim pomůžeme s domácí přípravou, budeme jim nablízku, pomůžeme jim se zadáním, dokončením, aby vše probíhalo v klidu.