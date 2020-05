Česko se učí online. ‚Na plošnou digitalizaci výuky je potřeba mnohem víc času,‘ říká zakladatel startupu

Už v pondělí půjdou středoškoláci k maturitám, téměř dva měsíce se přitom museli učit místo ve třídách doma u obrazovek. Jak moc to jejich přípravu ovlivnilo? A co by si školství mohlo odnést ze situace, kdy učitelé museli ze dne na den přejít na online výuku? Poslechněte si podcast Budoucnosti R s Jakubem Stránským, zakladatelem startupu Techambition, zaměřeného na výuku matematiky. Praha 21:10 31. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přechod na online podobu výuky byl pro spoustu učitelů velmi náročný a znamenal pro ně velký objem práce navíc. Ilustrační foto | Zdroj: Pexels (CC0)

Techambition zakládal Jakub Stránský se svým bratrem Janem v roce 2012. Jejich aplikace pomáhá s výukou matematiky na středních školách studentům i pedagogům. Pomocí neuronové sítě nabízí vhodné úlohy pro danou látku a tam, kde to má smysl, doporučí skupinovou výuku.

Veškerá látka je v digitální podobě a doplňují ji třeba vizualizace. Cíl je jasný – co nejvíc studenty povzbudit ke studiu matematiky.

„Z dat, která jsme za posledních devět let získali o digitální výuce, je pro nás jednoznačný závěr: učitel by měl počítač využít k tomu, aby dokázal efektivně implementovat skupinové aktivity,“ popisuje Stránský pro Radiožurnál.

Digitalizace vyžaduje víc času a péče

Ve chvíli, kdy vláda zavedla koronavirová opatření a mimo jiné uzavřela školy, nabídl startup Techambition svoji licenci školám zdarma, aby jim tak co nejvíc usnadnil přechod na online výuku. Jak může fungovat skupinová práce na dálku? A jak se české školství s mimořádnou situací způsobenou pandemií onemocnění covid-19 vypořádalo?

„Hlavní úlohou počítače ve školní výuce je pomáhat učitelům zařadit výukové postupy, jako je třeba převrácená třída, kooperativní učení a další, ve správnou chvíli a v podobě, která je co nejvíc přizpůsobená potřebám dané třídy,“ představuje Stránský svoji vizi. V tomto směru se také snaží nástroj Techambition vyvíjet.

Zároveň ale připouští, že ne všichni pedagogové, kteří jej do výuky zařazují, jej používají vhodně. A proto si ve spoustě tříd nejspíš oddechnou, až se výuka vrátí do normálu.

„Na plošnou digitalizaci výuky je potřeba mnohem víc času a péče o učitele. Nedávné několikaměsíční uzavření škol bude výborný začátek a skvělý stavební kámen, ale nemyslím si, že půjde o definitivní, plošnou změnu směrem k úspěšné a efektivní digitalizaci školství,“ zamýšlí se Stránský.

Klíč k úspěchu je v kooperativním učení

Přechod na online podobu výuky byl samozřejmě pro spoustu učitelů velmi náročný a znamenal pro ně velký objem práce navíc. Pomoct se jim snažili jak vývojáři různých online výukových nástrojů, tak třeba iniciativa Česko.Digital se svým webem Učímeonline.cz.

V první řadě šlo o to zajistit co nejplynulejší pokračování výuky. Řada pedagogů se ale shodla na tom, že online výuka by neměla vypadat tak, že jen žáky propojíte přes nějaký online komunikační nástroj a pokračujete ve stylu výuky, na který jste zvyklí ze školních lavic.

„Cílem výuky na dálku není uspořádat telekonferenci, předat studentům digitální materiály a nechat je, ať se učí sami. Po celou dobu jsme se snažili vylepšit funkce, které souvisejí s kooperativním učením nebo s takzvaným peer instruction,“ říká Stránský.

Pro studenty je podle něj nejhorší, když dostanou spoustu práce najednou, třeba na týden dopředu, kterou sice mohou udělat kdykoli, ale nedostávají žádnou průběžnou zpětnou vazbu a postupně ztrácejí motivaci. A potvrzují to i statistická data, která mají tvůrci Techambition k dispozici.

Ve třídách, kde ale učitelé využívají doporučení od umělé inteligence pro skupinové a kooperativní aktivity, chce podle jejich zjištění 8 až 9 studentů z 10 využívat Techambition i v příštím roce.