‚Učitelé neví, jak na sexuální výchovu.‘ Nový podcast pomáhá pedagogům mluvit o sexualitě i genderu

Národní pedagogický institut pomáhá učitelům, jak s dětmi ve škole mluvit o sexuální orientaci a genderové identitě. Organizace zřízená ministerstvem školství připravila podcast s názvem Nová Generace: vztahy, sexualita a gender ve škole. Poslechnout si, jak s dětmi tato choulostivá, ale velmi zásadní témata probírat, ale může každý. Praha 11:32 19. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Kvalita sexuální výchovy se na českých školách velice liší. Někde téměř absentuje, možná proto, že pedagogové prostě nevědí jak na to,“ říká Svoboda. (ilustrační foto) | Foto: Lucie Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

„Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky Nová generace. O vztazích, sexualitě a genderu ve škole,“ uvádí podcast jeho autorka a moderátorka v jedné osobě Petra Svoboda.

„Kvalita sexuální výchovy se na českých školách velice liší. Někde téměř absentuje, možná proto, že pedagogové prostě nevědí, jak na to,“ říká Svoboda.

Zatím vyšly čtyři díly. První dva jsou zaměřené na praktické rady pro učitele, jak učit sexuální nauku moderně, zodpovědně a efektivně.

Ani sexuální výchova nevymýtí predátorské chování. Naučí nás ale mluvit s oběťmi, věří lektorka Konsentu Číst článek

„Hodně náročné je vstoupit do sexuální výchovy, když si to představujete jako hodinu, kterou povedete jako klasickou hodinu dějepisu, kdy stojíte před třídou a něco jim musíte odvykládat 45 minut o sexu,“ říká host podcastu Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí.

Hlavní je komunikace

„Jde to dělat mnohem snazšími a zábavnějšími metodami. Za nás hlavně to, co je u sexu důležité, je komunikace. Mladí lidé se mají učit o sexu mluvit, vyjadřovat své emoce, své obavy, a proto by měla ta hodina být ideálně seskládána z různých cvičení, během kterých mladí lidé mohou diskutovat, a na základě toho si třeba utvářet své postoje a hodnoty,“ dodává Nejedlová.

V podcastu se posluchači dozví taky o projektu Žádná tabu před tabulí. Podle Dagmar Krišové ze spolku Konsent jsou to připravené metodiky pro lekce na téma souhlas k sexu, mýty o pohlavních orgánech, sexuální obtěžování a pornografie. Materiály mají učitele přesně navést, jak vyučování pojmout, říká Krišová.

„Jsou postavené tak, aby reagovaly i na nějakou aktuální situaci. Jedna lekce se věnuje třeba sexuálnímu obtěžování, a když loni vyšla najevo kauza Dominika Feriho, obracely se na nás školy s tím, jak mají toto téma komunikovat. Další lekce se věnuje pornografii, takže když zjistím, že se ve škole řeší, že se na to děti dívají, a chci tomu věnovat nějaký prostor, tak můžu vzít tuhle samostatnou lekci,“ vysvětluje Krišová.

Genderová identita

Podcast Nová generace má také pomoct učitelům, jak lépe porozumět žákům, kteří právě zkoumají svou sexuální orientaci nebo genderovou identitu.

„To jsou právě ty situace co dělat, když do školy přijde hoch, který má náušnice a podpatky,“ dává příklad autorka a moderátorka Petra Svoboda. K tomu tématu si pozvala Marcelu Macháčkovou – psycholožku a lektorku v projektu Mezipatra na školách. Ta učitelům radí, aby se například citlivě zeptali:

Holky-dávačky a kluci-grázlové. Oběti sexuálního násilí se často chovají nelíbivě, říká advokátka Hrdá Číst článek

„Všimla jsem si, že se teď oblíkáš takhle, chceš to nějak probrat? Je něco k řešení? Nebo ne, v pohodě, dobrý?“ uvádí Macháčková jako příklad.

„Zároveň bych reagoval na atmosféru, kterou to ve třídě udělá. Všímám si toho, jestli se mu někdo posmívá nebo jestli byla tendence toho člověka předtím šikanovat. Můžeme trochu čekat, že pokud to bude někdo, kdo je lídr kolektivu, šikanovaný třeba nebude. Je nutné být i k tomuto citlivý,“ doporučuje učitelům v podcastu taky Adam Šindelář – novinář a mentor v organizaci S barvou ven.

Podcast Nová generace je především pro učitele druhého stupně a středních škol, vysvětluje autorka Petra Svoboda.

„Určitě chceme natočit i díl, který se týká sexuality na prvním stupni, protože jak říkaly zkušené ženy z Konsentu, už děti ve třetí třídě se dostávají například k pornografii a je potřeba s nimi o tom hovořit.“

Nový podcast Národního pedagogického institutu najdou učitelé i zájemci třeba na Spotify, Amazon Music nebo na YouTube.