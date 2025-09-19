Žádné tepláky ani crop topy. Škola Sirotkova v Brně zavádí pravidla pro oblékání a žáky posílá převléct
Brněnská Základní škola Sirotkova zavedla do školního řádu zákaz tepláků nebo odhaleného břicha a ramen. Vedení školy tak chce žáky připravovat na podmínky v budoucích zaměstnáních, samotní žáci ale s novými pravidly nesouhlasí.
„Proč by se měl zakazovat crop top, jenom kousek mít volné břicho, když kluci můžou nosit roztrhané kalhoty? Přijde mi to jako diskriminace,“ reaguje na změnu ve školním řádu jedna z žaček. V tomto názoru ji podporuje i většina jejích spolužáků a spolužaček.
‚Musíme se ve škole cítit pohodlně.‘ Žáci školy Sirotkova v Brně kritizují nová pravidla oblékání
„Nejvíc nám na tom vadí princip, že nám někdo zakazuje, jak se oblékat. Chápu, kdybychom chodili nějak hodně odhalení, ale u nás se to neděje a jde třeba jen o nějaké letní tílko. Když máme hodně krátké, tak nám dají triko ZŠ Sirotkova, aby nás zakryli,“ doplňuje.
Pokud žačky nebo žáci přijdou v nevyhovující vrchní části oděvu, dostanou u vstupu tričko s logem školy. Pokud není vhodná spodní část oděvu, musí se jít domů převléct.
„Myslím, že se musíme ve škole cítit pohodlně. Jestli tam budeme trávit třeba sedm hodin, tak to určitě v nepohodlí nejde. Když jsme v nepohodlí, má to určitě částečný vliv i na naše vzdělávání, protože jsme nervózní a nemusíme se toho třeba tolik naučit,“ upozorňuje jeden z žáků.
‚Přizpůsobit vzhled situaci‘
„Považujeme za důležité, aby se žáci učili volit oblečení, které je pro danou situaci vhodné – oblečení, které zakrývá boky a zadek a oblečení bez velkého výstřihu – a zároveň si osvojili dovednost přizpůsobit svůj vzhled situaci. Tepláky jsou určeny především pro sport a volnočasové aktivity, nikoli pro výuku,“ vysvětlil pro Český rozhlas Brno ředitel školy Dan Jedlička.
Podle vyjádření vedení školy jsou reakce rodičů na změnu jednoznačně pozitivní. Nesouhlasí s ním však například jedna z maminek, kterou oslovil Český rozhlas Brno. „Módou i vyjadřují své názory, je to součást jejich identity. Moc se mi nelíbí, že když dítě přijde nevhodně oblečené, tak si musí převléct tričko nebo ho pošlou domů. Je to ukazování si na nějaké konkrétní lidi, nálepkování,“ myslí si.
Podle ministerstva školství i české školní inspekce těmto změnám ve školním řádu žádná legislativa nebrání, nicméně by neměla bránit ve vzdělávání. To se ale podle pedagogické vědecké pracovnice Heleny Zitkové může stát.
„I když si to dají do školního řádu, ten se vztahuje zásadně jen k činnosti školy a k poskytování vzdělávání. To, že má dítě tepláky, neznamená, že mu škola nemůže poskytnout vzdělání. Dítě má podle naší legislativy právo na vzdělávání a tím, že ho pošlou domů, mu brání v jeho právu,“ upozorňuje.
Žáci základní školy Sirotkova by chtěli s vedením školy příští týden o pravidlech ještě jednat. Většina oslovených jihomoravských škol totiž v oblékání žádná omezení nemá.