Školáci v Dačicích mají nové bistro se zdravou výživou. Velkou roli sehrál školní parlament

Na školáky ze Základní školy Boženy Němcové v Dačicích na Jindřichohradecku čekalo na začátku školního roku překvapení. Vedení školy splnilo jejich přání a na chodbě poblíž šaten otevřelo bistro. Děti i učitelé si do něj o přestávce mohou skočit koupit zdravou svačinu. „Hodně jsme ve škole řešili, jak provést, aby si žáci v okolí nekupovali energetické nápoje a brambůrky,“ říká pro Český rozhlas České Budějovice ředitel školy Dušan Rodek.

S nápadem na otevření školního bistra přišli sami žáci, vypráví jeden z iniciátorů Vojtěch Bém. „Kolikrát jsme si zapomínali svačiny a v průběhu hodin, když máme fakt dlouhé vyučování, tak je hlad velké téma, takže nás napadlo, že si chceme něco kupovat. A už nás nebavilo pořád chodit o volných hodinách do místní večerky,“ vysvětluje student.

Nápad se zalíbil i vedení školy. „Hodně jsme ve škole řešili – jelikož nám záleží na zdraví dětí a na pohybu –, jak provést, aby si nikde v okolí nekupovali energetické nápoje a brambůrky a já nevím, co všechno,“ potvrzuje ředitel Dušan Rodek.

Velkou roli sehrál školní parlament, ve kterém je třeba Elen Králíková. „Měli jsme tady v aule školní fórum, kde jsme se všichni sešli a napsali jsme nápady, které bychom chtěli tady ve škole. Právě tam hodně padalo to školní bistro, vyšlo na úplně prvním místě, což bylo tedy minulý rok a tenhle rok už to je tady, takže to je úplně super,“ kvituje výsledek Králíková.

Vedení školy vzalo přání dětí vážně.

„Další krok byl najít někoho, kdo by zaštiťoval to bistro s tím, že splňuje pamlskovou vyhlášku, aby byl sortiment zdravý,“ říká ředitel školy.

‚Rodiče mají přehled‘

Provozní bistra Lenka Neradová v poličkách ukazuje, co všechno si děti mohou o přestávce koupit. „Máme třeba cereální sušenky, tyčinky z ovoce, oříšků. Tady jsou naše skvělé jogurty, to jsou naše věci, které přímo tady vyrábíme. Domácí sendviče se salátem, šunkou a sýrem a úžasné jogurty s polevou a müsli. Máme také tortilly a toasty,“ vypočítává Neradová.

Děti v bufetu zaplatí klasicky nebo kartičkou, na kterou jim rodiče nabíjí kredit. Díky tomu, že se tady dá platit jejich kartou, tak vidí, co si děti objednávají a mají přehled o tom, co jejich dítě jí,“ doplňuje Rodek.

Kromě žáků Základní školy Boženy Němcové využívají nové bistro i studenti dačického gymnázia.

