,Všechno šlo nahoru, platy zůstaly stejné.‘ Rodin, které nedokážou zaplatit obědy dětem, v Česku stále přibývá

Centrum inkluze ve spolupráci s expertním týmem z #AdvokacniForum usiluje o to, aby všechny děti ze znevýhodněného prostředí měly možnost stravovat se ve školách zdarma. Do programu Obědy do škol se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy.

