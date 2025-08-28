Školní pomůcky vyjdou rodiče asi 3000 korun na dítě. Nejvíce se prodraží potřeby pro prvňáčky
Máte doma školáka? Tak to byste měli počítat s tím, že nejpozději příští týden utratíte několik tisíc korun jenom za pomůcky do školy. Nejdražší je nakoupit výbavu pro prvňáky, když jenom obyčejný batoh stojí kolem tisícovky, ty kvalitnější ale klidně dvojnásobek. Vyšší stovky korun vás budou stát také pomůcky na výtvarnou výchovu a tělocvik. Celková cenovka za letošní návrat do školy může být kolem 3000 korun za jedno dítě.
„Máme pomůcky z první třídy, takže aktovku, penál, takové ty základní věci, které bude určitě používat i letos, ale jinak čekáme právě na pokyny teď v prvním týdnu, co přesně budou potřebovat a chtít, abychom nenakupovali zbytečně,“ říká Marek Střída ze Svojetic u Říčan, jeho syn jde v pondělí do druhé třídy.
Některé školy už dopředu poslaly rodičům seznamy toho, co budou žáci potřebovat. Jiné to dokonce zařídí za ně, říká Viktor Vokál z Nymburska: „Máme velikánskou výhodu, že všechny základní potřebné věci nám nakoupí škola. Máme za úkol nakoupit jen věci na malování, na výtvarku a tělocvik.“
Náklady odhaduje na tisícovku za každé ze dvou dětí. Kolik zaplatí za to, co nakoupí sama škola, se Vokálovi dozví až po prvních třídních schůzkách, ale velmi pravděpodobně to bude méně, než kdyby to pořizovali sami.
Podle průzkumu, který na konci července mezi tisícovkou respondentů dělala výzkumná společnost Ipsos pro Provident Financial počítají čeští rodiče před začátkem školního roku s náklady kolem 3000 korun na dítě. 85 procent je zvládne zaplatit z vlastních zdrojů. Sociálně slabší můžou požádat o finanční pomoc.
„Řada škol má něco jako studijní fondy nebo podobně, kde mohou rodiče čerpat na základě žádosti prostředky na školní pomůcky, takže i to nějakým způsobem těm rodinám pomáhá,“ říká prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.
Podle Zajíce se školy obvykle snaží dávat rodičům dopředu seznamy potřebných věcí, aby stihli před koncem prázdnin využít slevy v obchodech. Papírnictví po celém Česku mají proto už teď nával. Ondřejka Dvořáková z výtvarných potřeb Pastelka v centru Prahy říká, že se zákazníků je o 50 až 70 procent víc než obvykle a hlavně nakupují právě pomůcky do školy.
„Nakupují všechny možné pomůcky, jak na výtvarnou výchovu, tak obaly na sešity. Záleží, někdo obaluje celou sadu sešitů, někdo i učebnice, což je problém, protože co učebnice, to jiný formát,“ říká Dvořáková.
Zvýšený zájem podle ní vydrží až do konce září. V té době už se budou na nový školní rok chystat i starší studenti, kteří ovšem spíš než tužky a pravítka budou shánět učebnice. Ty se dají často levněji koupit z druhé ruky přes studentské burzy, facebookové skupiny nebo v antikvariátech. Většina jich už dnes funguje on-line. A nepotřebné učebnice se tak dají i prodat, říká Žaneta Kratochvílová marketingová manažerka Knihobotu.
„Rozhodně se vyplatí své učebnice prodat, jakmile dokončíte ročník nebo studium. Prodávat je až po letech určitě nedoporučuji, protože mezitím vyjdou nová aktualizovaná vydání, která pak kupující logicky upřednostní.“
Z druhé ruky se podle Kratochvílové dají učebnice pořídit za poloviční cenu proti těm novým. Nejméně ztrácejí hodnotu ty, které jsou úzce oborově zaměřené.