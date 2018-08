Škola je jen odrazový můstek. Důležité jsou aktivity mimo ni, říká Středoškolák roku

Vyhrál soutěže Středoškolák roku a Hledá se LeaDr. Zároveň rozjel projekt, který pomáhá studentům najít uplatnění po maturitě. Vyvinul aplikaci, která propojuje v rámci doučování studenty s učiteli. Je aktivní a tvrdí, že je těžké být v mladém věku slyšen. Student Matěj Prokop byl hostem Interview Plus. Interview Plus Praha 14:39 11. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Student Matěj Prokop | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Jak se žije Středoškolákovi roku? „Úplně normálně, necítím moc rozdíl,” usmívá se Matěj Prokop, který uspěl v soutěži, do které se studenti přihlašují s různorodými aktivitami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus

„Porota, která sestává z různých lidí, vyhodnotí ty aktivity nezávisle na jméně nebo pohlaví. Vyhodnotí prostě to, co ten člověk dělá. Asi jim přišlo, že to, co dělám já, je zajímavé,” říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Soutěž Hledá se LeaDr., kterou Prokop také vyhrál, hledá mladé lidi, kteří mají potenciál. „Chtějí najít budoucí lídry společnosti, to je popis té soutěže. Spočívá v tom, že zadávají různé úkoly, které se soustředí především na schopnosti, které by měl budoucí lídr mít. Například to, jak zvládáme stresové situace, jak zvládáme řešit problémy, jak komunikujeme v týmu a podobně,” shrnuje.

Pět projektů

Prokop má pod sebou několik projektů. V jednom z nich hledá uplatnění pro studenty po maturitě, další zase propojuje učitele a studenty a nabízí možnost doučování.

„Přednášky pro studenty, kteří si díky nim snadněji najdou pomaturitní studium, jsou čistě neziskový projekt. Jiné jsou i ziskové, například aplikace na spojování doučovatelů se zájemci,” říká devatenáctiletý student.

„Kdybych se teď odstěhoval od rodičů, uživil bych se, i když ne na takové úrovni. Protože hodlám studovat ještě vysoké školy, tak jsem zatím rád, že mám rodiče, kteří mě podporují,” přiznává Středoškolák roku.

Peníze, které svými projekty vydělá, jsou pro něj bonus. „O prázdninách bych se jimi uživil, protože se jim věnuji naplno. Jakmile ale přijde školní rok a studium, nebudu to stíhat,” přiznává Prokop, který aktuálně pracuje na přibližně pěti projektech.

Odrazový můstek

V rozhovoru pro iniciativu HateFree řekl Prokop, že hodně z mladých lidí chce být aktivní. „V dnešní době je škola odrazový můstek, který má studenta ponouknout k tomu, aby dělal další aktivity. To, že vystuduje školu, je jedna věc. Čím víc mimoškolních aktivit dělá, tím lépe pro něj,” upřesňuje ve studiu Českého rozhlasu Plus.

„V dnešní době je škola odrazový můstek, který má studenta ponouknout k tomu, aby dělal další aktivity.“ Matěj Prokop

„Pro mladého člověka, který chce něco dělat, chce být aktivní, třeba podnikat, existuje mnoho překážek, které musí překonat. Mladí to mají složitější než lidé, kteří jsou plnoletí a nemusí se nechat třeba soudně zplnoletnit,” říká.

Mladí lidé by podle Prokopa neměli chodit hned do politiky. „Měli by si spíš utvořit názor na život věkem a jít do politiky až později. Ačkoliv má člověk v mladém věku velký drive, dokáže hodně věcí změnit a chce, politika může člověka naopak předčasně zabrzdit. V budoucím životě mu to může hodit pod nohy další klacky,” myslí si student Matěj Prokop.