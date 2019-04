Zakazováním telefonů se školy chovají jako bachaři. Mobil je prostředkem sebeobrany, míní psycholog

Je úplný zákaz mobilních telefonů ve školách nutný pro to, aby se žáci soustředili na vyučování? Nebo je to neopodstatněný zásah do jejich soukromí, jak tvrdí Česká školní inspekce? Podle dětského psychologa Roberta Čapka dávají školy zákazem žákům najevo, že s nimi nejednají partnersky. Represe podle něj problém neřeší. Pro a proti Praha 17:22 27. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti si o přestávkách ve škole nepovídají. Spíš hrají a komunikují přes mobil | Zdroj: Profimedia

„Nám se ten zákaz osvědčil. Nechci říct, že by to na všech školách mělo být stejně, ale my jsme s tím spokojeni, žáci si nestěžují a rodiče souhlasí,“ říká speciální pedagožka Kateřina Martincová z pardubické ZŠ Bratranců Veverkových.

Díky zákazu spolu prý školáci o přestávkách více komunikují, v hodinách je klid a žákům i učitelům to přineslo pocit bezpečí a soukromí. „Nemusíme řešit jemné nuance, jestli když žák natáčí spolužáka, tak jestli ten s tím souhlasí, anebo ne,“ upozorňuje.

„Není to tak, že bychom dětem nevěřili. Ale lidé jsou různí. Některé děti by se řídily tím, co se ve škole naučily, ale jiné ne. A ty by podle mého názoru narušovaly osobní prostor spolužáků o přestávce. Nehledě na to, že potom je možné natáčet i učitele, a to jistě chápete, nemusí být každému příjemné. Třeba když dojde k nějakému zesměšňování,“ doplňuje.

„Některé děti by do telefonu koukaly celou přestávku. Mnoho žáků se s telefonem v ruce připravuje do školy, jí nebo usíná s nějakým pořadem na YouTube. Času na to, aby si mohli něco prohlížet na internetu, mají mnoho a škola by mohla být prostředím, kde si mohou prožít zase jiné zážitky,“ uvádí Martincová.

Represe nic neřeší

„Namísto toho, aby školy žáky učily dodržovat pravidla a zodpovědnost, tak se chovají jako bachaři ve vězení, kde mobilní telefony plošně zakáží a dál se s tím nemažou.“ Robert Čapek

„Žádný důvod pro zákaz jsem neslyšel,“ reaguje dětský psycholog Robert Čapek. „Ten zákaz je tak hloupý, že člověk ani neví, ze které strany se do něho opřít. Školy dávají najevo, že se žákem jednají partnersky – a pak na jakýkoli malý problém reagují represí,“ podotýká.

Podle Čapka je žákům naopak třeba vysvětlovat, proč nesmí natáčet ostatní a umisťovat na web bez jejich souhlasu. „V tom velkém klimatu jsou pravidla, která žáci stejně dodržují. Oni vědí, že si nemají nadávat a ubližovat. A do toho se přiřadí pravidla pro bezpečné používání mobilního telefonu,“ zdůrazňuje s tím, že když někdo pravidla nedodržuje, je třeba mu domluvit.

„Pokud chcete změnit nějaké problémové chování žáka, ať je to práce s mobilem, nadávky nebo cokoli, tak on sám se musí chtít změnit. Represe ještě nikdy nic nevyřešila a nikoho nic nenaučila,“ dodává Čapek.

Poukazuje i na to, že pro žáky může být mobil také prostředkem k sebeobraně: „Podle mých zkušeností se učitelé někdy bojí toho, že by se ukázalo, jak učí. Zesměšňování žáků, sarkasmus, špatná výuka, řvaní při hodině... Mobil v rukou žáka, který je samozřejmě poučený o pravidlech jeho užívání na síti, by tyto učitele možná zklidnil,“ uzavírá.