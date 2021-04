Dopady distanční výuky nebudou u všech stejné. Závisí na osobnosti žáka i typu studia, tvrdí ekonom

Každý týden výuky na dálku v Česku může vést podle studie institutu Idea do budoucna ke ztrátě až 33 miliard korun. Jak se autoři studie k této částce dostali? Kdo doplatí na distanční výuku nejvíc? A co by měl stát udělat pro to, aby negativní dopady distanční výuky snížil? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl spoluautor studie a ekonom Daniel Münich. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 13:12 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Münich | Foto: Vít Svoboda | Zdroj: Český rozhlas

Na nedávné konferenci Univerzity Karlovy tvrdili šéfové asociací ředitelů, že distanční výuka neznamenala škrty v učivu. Opravdu jste přesvědčeni, že se studenti naučí v průměru o polovinu méně?

V České republice žádnou výzkumnou evidenci nemáme, takže já mohu mluvit pouze na základě zahraničních studií, které byly dosud zpracovány. Musíme si uvědomit, že řada těch věcí zůstává skryta.

Vidíme jistou bublinu. Například většinou hovoří mluvčí těch lepších škol, ale je poměrně velká oblast, o které vlastně nikdo nic neví. Těch podmínek, aby distanční výuka fungovala je celá řada, všechny musí být splněny zároveň a to je velice těžké.

I kdyby tedy platilo, že se současní žáci a studenti naučí méně, je to opravdu tak zásadní pro jejich budoucí uplatnění na pracovním trhu? Pokud použiji příklad, když se teď někdo nenaučí část učiva biologie nebo chemie na druhém stupni základní školy, vážně ho to bude limitovat, pokud bude vydělávat jako právník nebo lakýrník?

Musíme rozlišovat mezi tou naší studií, která pracuje s průměry a mezi jednotlivými žáky a studenty. Někde budou ty dopady velké a jinde zanedbatelné. Závisí hodně na osobnosti žáka a na tom, co studuje.

Vy porovnáváte ten stav, kdy nebyla distanční výuka. Na druhé straně pandemie postihuje i ty, kteří chodí do práce. Není to srovnání v tomhle trochu kulhající? Jinými slovy, kdyby nebyla distanční výuka, byla by to pořád plnohodnotná výuka? Nehrál by roli stres, opatření, karantény a absence?

My to v závěru studie diskutujeme. I v případě, kdybychom udrželi prezenční výuku, tak by velice pravděpodobně v těch velkých vlnách epidemie, byla velice komplikovaná. Řada škol a tříd by byla v karanténě. I prezenční výuka by byla výrazně méně efektivní než v normálních časech. To už je ale hodně kdyby.

Není to tak, že by ta distanční výuka mohla studentům v něčem i pomáhat? Více se naučí samostatnosti a práci s počítačem?

Když někoho hodíte do vody a neutopí se, tak to pomůže. Zatím se o tom moc neví. Uběhla příliš krátká doba, abychom věděli, jaké budou ty pozitivní přínosy. Určitě ale nějaké budou, budou i na straně učitelů, budou v některých ohledech pozitivní i pro rodiče.