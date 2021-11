Žáci po distanční výuce ověřovali své znalosti. Nejhůře dopadli v matematice a porozumění textů

Největší problém mají děti po distanční výuce s matematikou a porozuměním textu. Ukázalo to ověřovací testování znalostí, které Česká školní inspekce připravila pro základní školy a víceletá gymnázia. Školy měly na testování měsíc a mohly využít testy z matematiky, češtiny a anglického jazyka pro 5., 7. a 9. ročníky. Zapojilo se jich víc než tisíc. Praha 19:02 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podrobné výsledky jsou interní a určené pouze pro potřeby škol. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V páté třídě základní školy Táborská v Praze nemají děti se spuštěním online testu žádný problém. Dělají ho už potřetí. Za sebou mají češtinu a angličtinu, jako poslední je teď čeká matematika.

Na vypracování úloh mají 40 minut a úspěšnost v procentech vidí na obrazovce počítače hned po ukončení testu. V matematice dopadla nejlíp desetiletá Stáňa. „V češtině jsem byla úspěšná nejmíň a v ájině nějak mezi tím. V matematice 93. Nebylo tam nic, že bych si s tím nevěděla rady,“ popisuje žákyně.

„Výsledky dětí byly lepší v matematice než v českém jazyce. Pro mě velké překvapení. Byla jsem ráda, že i slabé děti měly docela dobré výsledky. Třeba úspěšnost kolem 50 procent. Ale hlavně jsem měla radost z toho, že hodně dětí mělo výsledky kolem 80 procent?“ doplňuje třídní učitelka paťáků Ludmila Kotoučková.

Vedení školy se rozhodlo využít v rámci testování plnou nabídku České školní inspekce.

„Zapojili jsme jak žáky současných pátých, sedmých a devátých ročníků, tak jsme přihlásili k testování také žáky, kteří byli v pátém a sedmém ročníku v minulém roce. Tedy současné šestky a osmičky. Především čekáme, že dostaneme dobrou zpětnou vazbu,“ vysvětluje ředitel školy František Prokop.

„Dostanou nejenom informace o výsledcích žáků v jednotlivých předmětech včetně toho, jak dopadli v jednotlivých otázkách a tématech testů. Ale dostanou od nás i poměrně podrobné metodické návody, které jim naznačí, jak s výsledky pracovat dál, aby došlo k postupném vyrovnávání rozdílů ve vzdělávání,“ vysvětluje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Podrobné výsledky jsou interní a určené pouze pro potřeby škol. Největší problémy měli podle Andryse žáci s matematikou, v češtině je nejvíc potrápila práce s textem.

„V případě českého jazyka jsou to gramatické otázky, ale stejně tak i témata, která souvisí s čtenářskými dovednostmi. To znamená schopnost pochopit, co je vlastně předmětem češtinářského úkolu a na základě toho pochopení potom příslušné otázky odpovědět.

Na jaře čeká Česko národní testování znalostí žáků 5. a 9. tříd a také mezinárodní šetření PISA.