Skoro jako v Beskydech. Netradiční lyžařský závod Bača Cup se v Pensylvánii jezdí už skoro půl století

V Alleghenských horách v americké Pensylvánii se jel už 45. ročník lyžařských závodů Bača Cup. Sportovní událost poprvé zorganizoval přistěhovalec z tehdejšího Československa a nadšený člen amerického Sokola Jiří Václav Parma z Frenštátu pod Radhoštěm. Jeho rodina v této tradici pokračuje dodnes. Zápisník zahraničních zpravodajů Harrisburg (USA) 17:39 3. března 2024 Závody pro české a slovenské krajany a jejich přátele z jiných zemí pořádají Fletcherovi se spolupráci s washingtonským Sokolem a diplomatickými misemi ve Washingtonu a New Yorku

Na zasněžených svazích lyžařského střediska Blue Knob s jedničkou symbolicky startuje 21letý Lukáš Fletcher, vnuk Jiřího Václava Parmy, který po dědečkovi převzal funkci bači – patrona závodu.

Bača si jeho předek říkal, protože choval ovce a na úpatí Alleghenských hor si postavil srub, kterému dal jméno Salaš. Lukáš byl v kategorii snowboard jasným favoritem.

Jeho maminka Dasha Fletcherová je dcerou zakladatele závodů: „Můj otec sem přijel v roce 1963, aby tady začal nový život. Stal se součástí Sokola, což je úžasná organizace, která se stará o udržování českých a slovenských tradic, zvyků a sportovních aktivit. Začal pořádat tenisové turnaje a založil také Bača Cup. Už je to 45 let.“

Do lyžařského se tentokrát obléklo 76 účastníků závodu. Nejmladšímu lyžaři bylo 5 a nejstaršímu přes 75 let. Závod ve slalomu na lyžích a snowboardu se jel za mírného mrazu, který ale umocňoval čerstvý vítr. Sněhu bylo dost, protože den před závodem napadlo v Alleghenských horách dvanáct centimetrů prašanu. Večer se závodníci sešli na vyhlášení výsledků v Salaši rodiny Fletcherových.

Bača od narození

V kostýmu bači s vyšívanou vestou a vysokým černým kloboukem začal diplomy a medaile předávat úřadující bača Lukáš Fletcher. Jeho otec Carl je hlavním organizátorem závodů. Po prvních 10 ročnících od Jiřího Václava Parmy s manželkou Dashou pořádání závodů převzali. Titul bači ale Carl přenechal synům, a jejich dcera Šárka je zkrátka bačová.

„Jsem Američan, a když se Bača, tedy tchán, rozhodl předat někomu bačovský klobouk, chtěl, abych ho převzal já, jako nejstarší z rodiny. Ale já jsem řekl: Ne, to patří tvým vnukům,“ vypráví Carl, podle kterého se jeho syn Lukáš pro to být bačou doslova narodil.

„Už když byl malý, byl takovým naším dětským vyslancem. Vždycky to byl on, kdo předával dětem medaile a zdravil je na svahu. Od začátku se v závodech hodně angažoval. To je jeho předurčení a já jsem rád, že bude tu tradici udržovat dál,“ usmívá se.

Světlo pro New York

Pro Carla Fletchera byla velká čest pokračovat v tradici svého tchána. S Dashou chtějí předat pořadatelskou štafetu svým dětem za pět let, až se odjede 50. ročník Bača Cupu.

Závody pro české a slovenské krajany a jejich přátele z jiných zemí pořádají Fletcherovi ve spolupráci s washingtonským Sokolem a diplomatickými misemi ve Washingtonu a New Yorku už 35 let. Tedy déle než zakladatel tohoto sportovního svátku.

Vždycky je prý nejvíc potěší nadšení v očích ani ne metr vysokých malých lyžařů a lyžařek, když projedou cílovou brankou. Jejich oči a rozesmáté tváře by podle Carla Fletchera v tu chvíli dokázaly rozsvítit celý New York.