Vezmi si pytel a sbírej. Ve Skutči zapojují turisty do úklidu pomocí pytlomatů

Jako když pejsek s kočičkou pekli dort. Pandemický zákon je mimořádně špatný, říká advokát Sokol

„Ten zákon je mimořádně špatný sám o sobě, vždycky to bude problém nějak polepit dohromady. A udělat to do pátku, to přesahuje moje představy,“ řekl advokát Tomáš Sokol Českému rozhlasu Plus.