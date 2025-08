‚Skutečně romantické místo.‘ Kostelík na Pardubicku přežil díky nadšencům, málem z něj zůstalo jen torzo

V osadě Polom u Trhové Kamenice najdete kostel, který chtěla církev předělat pouze na kapličku. Chopili se jí ale dobrovolníci a udržují ji při životě. Kostel svaté Kunhuty koupili za symbolickou cenu v roce 2007. Polom (Pardubicko) 7:30 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Václavík se zasadil o záchranu kostela Sv. Kumhuty v obci Polom | Foto: Tomáš Kubelka | Zdroj: Sedmička / Profimedia

„Přivedl mě k tomu můj profesní zájem. Tehdejší vikariátní technik mě požádal, abych posoudil hodnotu krovu. Při tom jsem se dozvěděl, že církev na to nemá žádné peníze. Že tam nikdo do kostela nechodí a ani v budoucnu chodit nebude,“ popisuje historik František Václavík.

„Byl to opuštěný kostel, kterému hrozilo zřícení. Zmobilizoval jsem své přátele, kteří kostel díky tomu, že to je skutečně romantické místo, dobře znali. Vytvořili jsme občanské sdružení a začali jsme se o kostel starat,“ dodává.

Církev chtěla z kostela kapličku. „Měl tam zůstat jenom presbytář, který je polokruhově zakončený. Loď, tedy obdélná část kostela, by pravděpodobně spadla a nemusela by se opravovat. Do kostela pršelo, byla tam obrovská díra už snad několik desítek let.“

„Šindelová střecha pokrytá starou břidlicí vůbec nedržela. Jenom proto, že tam byla instalovaná taková stájová klenba do traverz, což je technický zázrak konce 19. století, kostel nespadnul. Tohle byla jeho záchrana, že mu tou dobou pořídili takový strop,“ doplňuje Václavík.

Kostel svaté Kunhuty před 15 lety málem spadnul, opravy probíhají dodnes | Foto: Barbora Bláhová | Zdroj: Český rozhlas

„Podařilo se nám opravit střechu. Obnovili jsme celý krov. Snažili jsme se obnovovat co nejblíž původním technologiím. Díky pochopení tesařů jsme mohli krov částečně zachovat a částečně doplnit replikami, dřevěnými spoji a pořídili jsme na to bednění s kvalitní břidlicí. Začali jsme opravovat taky hřbitovní zeď, která kostelík obklopuje,“ přibližuje.

Tahle úprava ale nejspíš bude mít svou stopku. „Když opravujete památku, tak ji většinou chcete opravit do finálního stavu. Má krásnou omítku a je natřená nádhernými barvami. To už my asi nebudeme dělat. Zjistili jsme, že by se nám tam už nelíbilo. Ztratilo by to část genia loci. Důležité je kostel udržovat péčí o střechu a další části.“

Peníze a motiv

„Nejdřív jsme využívali velké fondy ministerstva kultury, Pardubického kraje a dalších institucí. Dostávali jsme i dary od soukromých osob. Nejpodstatnější je dobrovolnická práce, která se penězi nedá vyčíslit. Přitom se na ni zapomíná,“ zdůrazňuje Václavík.

„To místo je silné, v komunitě se cítíme dobře a je to radost. Není v tom žádný spasitelský záměr. Nám je prostě dobře pospolu tam,“ doplňuje. Občas v kostelíku pořádají koncerty, divadelní představení, aby ho zpřístupnili veřejnosti. Ale podle Václavíka netouží po davech turistů.

„Turismus pomalu zaplňuje nejenom naše zámky a historická centra, ale hýbe celým světem. Jde o overturismus. Lidé jsou bohatí a čas tráví cestováním. Je to sport a průmysl, který začíná ničit prostředí. Rádi bychom to tedy udrželi v takovém klidném režimu. Aby k nám jezdili lidé, kteří spočinou, nenechají tam nepořádek, jsou ohleduplní ke svému okolí a jsou citliví k tomu, co vidí,“ uzavírá Václavík.

