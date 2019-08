‚Jak to může někoho napadnout?‘ Oprava zdi zámeckého parku ve Slavkově u Brna vadí některým místním

Zedníci opravují zeď kolem zámeckého parku ve Slavkově u Brna, kterou před devíti lety poničila lokální povodeň. Staví ji z nových moderních cihel, mezi které náhodně rozmísťují neopracované kameny. Proti tomu se ohrazují někteří místní, které oslovil Český rozhlas Brno. Podle památkářů z krajského úřadu ale postupuje stavební firma správně. Brno 15:49 13. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová část zdi kolem zámeckého parku ve Slavkově u Brna | Foto: Hana Florianová

Osloveným lidem se nelíbí, že zářivé hnědočervené cihly působí příliš moderně a nově. Do zdi, která obíhá areál barokního zámku, se podle nich nehodí.

„Jak může někoho napadnout, nakombinovat do starobylé zdi moderní prvky a k tomu bludné kameny, které tam jsou pohozené,“ kroutí nevěřícně hlavou Zdeněk Mařík. „Je to nevkusné, měli by přece zachovat původní podobu té zdi,“ komentuje pro Český rozhlas Brno renovaci Eva Procházková.

Momentálně ještě není zeď úplně dokončená, ale žádné větší úpravy stavební firma neplánuje. Rekonstruovaný úsek zdi bude například ještě spárovat, to ale nijak výrazně nezmění její aktuální vzhled. Červenohnědé cihly zůstanou tak jak jsou, bez další vrstvy nebo omítky.

Povodeň strhla v roce 2010 kus zdi, která je mezi parkem a golfovým hřištěm. Opravy byly rozděleny do tří částí a u každé je použitá jiná technika. Kontroverzní je poslední asi 85 metrů dlouhý úsek, který se staví znovu. Dělníci využívají nové plné cihly a kámen. Postupují podle schváleného projektu.

Momentálně ještě není zeď úplně dokončená, ale žádné větší úpravy stavební firma neplánuje

Jenomže zbytek zdi je z menších kamenů a méně výrazně červených cihel, po letech jsou zašlé. Tenhle původní vzhled nebudou stavaři ani nijak napodobovat. Navíc používané kameny jsou hodně velké a do křiklavé části zdi jsou vkládané na první pohled poměrně náhodně.

Loni na jaře přitom vedoucí slavkovského investičního odboru Petr Lokaj řekl, že zeď se má po opravě co nejvíc blížit původnímu historickému vzhledu. „K obnově zdi bude použit původní materiál nebo materiál, který se bude nejvíce blížit tomu historickému. Levnější by bylo zeď zbourat, ale protože se jedná o národní kulturní památku, tak se musí zachovat v původním stavu.“

Teď ovšem vedení města, které je vlastníkem památky, říká, že postup opravy je v souladu s projektem a odsouhlasený památkáři.

Doporučení památkářů

Zástupci brněnské pobočky Národního památkového ústavu dávají pouze doporučení k návrhu na opravu. Rozhodující slovo má krajský úřad – odbor památkové péče takový postup schválil.

„Nebylo možné použít původní, vlhkostí poničené cihly, protože zeď je součástí ochrany parku a jeho statiky. Tím pádem práce probíhají zcela v souladu podle pravidel v daném oboru, tedy památkové péče,“ vysvětluje mluvčí hejtmanství Monika Brindzáková.

Celkové náklady na opravu zdi budou podle radnice kolem 58 milionů korun. Město získalo na projekt evropskou dotaci přes 50 milionů korun.