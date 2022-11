Sloučení malých obcí efektivní nebude. Změňte závěr doporučení, vyzývá NERV Lízner ze Svazu měst a obcí

Národní ekonomická rada vlády navrhuje kvůli úsporám ve veřejných rozpočtech snížit počet obcí v Česku, a to sloučením malých obcí pod tisíc obyvatel s většími. Jde o vhodné opatření? „Zcela jistě ne,“ říká vedoucí projektový manažer Svazu měst a obcí Antonín Lízner. Naopak za vhodné to považuje člen NERV a poradce premiéra Daniel Münich. Pro a proti Praha 23:29 10. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Česko má přes 6200 samospráv, z toho polovina obcí má méně než 400 obyvatel. Na roztříštěnost samosprávy upozorňuje dlouhodobě i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

NERV navrhuje kvůli úsporám ve veřejných rozpočtech sloučit některé malé obce. Debatují vedoucí projektový manažer Svazu měst a obcí Antonín Lízner a člen NERV a poradce premiéra Daniel Münich

Lízner připomíná, že slučování obcí bylo aplikováno už v socialistickém Československu a výsledky podle něj nebyly příliš úspěšné.

„Do roku 1960 bylo obcí více než deset tisíc a šlo to uřídit. V roce 1960 se začaly obce slučovat. A upřímně řečeno, k čemu to vedlo? K tomu, že malé obce připojené k té střediskové se dostaly absolutně na okraj zájmů a začaly velmi tvrdě stagnovat,“ připomíná dlouholetý bývalý starosta obce Příšovice na Liberecku.

„Vůbec bych tady nehovořil o socialismu. To je úplně jiný systém,“ reaguje Münich. Podle něj se současný systém v budoucnosti ufinancuje, bude to ale stát veřejné prostředky.

„Je to historické dědictví. Také nehovoříme o tom, že se v roce 2025 probudíme a budeme mít polovičku obcí. Je to dlouhý proces, který může trvat desítky let. Svět je ale dneska diametrálně jinde, funguje propojeně. Globalizace funguje i uvnitř země. Takže podmínky se změnily, ale od historie se nelze odpojit,“ připouští člen NERV, který je také výkonným ředitelem think-tanku IDEA při CERGE-EI.

Náklady z neefektivnosti

Podle NERV by se slučováním obcí veřejným rozpočtům, potažmo i státu, mohlo ušetřit až deset miliard. Münich upozorňuje, že celý systém totiž prodražují neefektivní úkony a duplicita. Velká většina nákladů obcí jsou podle něj neviditelné náklady z neefektivnosti.

„Činnosti, které jsou v podstatě stejné ve všech obcích malého typu, se opakují, ale na každé to musí dělat jeden speciální člověk. Každá obec si musí platit právní kancelář, speciální poradce. Propojenost sítí je veliký problém. Soutěžení malinkých zakázek si každá obec dělá sama. Jde to těžko koordinovaně propojit. To jsou ty neviditelné náklady, o které přicházíme,“ vysvětluje.

Lízner s tím nesouhlasí a připomíná, že činností, které mají v Česku obce za povinnost, není zdaleka tolik jako v jiných zemích. Jako příklad uvádí Švýcarsko.

„Tam má každá obec za povinnost mimo jiné zásobování obyvatel elektřinou, vodou, zajistit kanalizaci, nemocniční a zdravotní služby, bezpečnostní služby a podobně. Nehledě na to, že vede samostatný katastr nemovitostí. A určitě nemůžeme Švýcary podezírat z toho, že by byli rozhazovační,“ naznačuje.

Dobrovolná báze

Úspory by podle něj ale byly možné díky spolupráci obcí na dobrovolné bázi.

„Při dvou projektech jsme se zabývali otázkou, zda by obce při některých činnostech, které se dělají opakovaně, měly chuť dělat je společně. A zjistili jsme, že k tomu chuť je. Na ministerstvu vnitra nyní probíhá připomínkové řízení ke změně zákona o obcích, který by tuto spolupráci na vyšší úrovni umožnil. Ale není potřeba obce slučovat,“ zdůrazňuje s tím, že řada obcí už v rámci dobrovolných svazků spolupracuje.

Podle Münicha je dobrovolná báze v pořádku, ale musí k tomu vzniknout motivace a prostředí, kde se obcím vyplatí spolupracovat.

„Takže pokud nedojde k formálnímu spojení, ale dojde ke spojení agend, tak nám je to v podstatě jedno. Protože dojde ke konečnému efektu, že věci budou dělány efektivně a budou levnější,“ připouští.

Lízner v této souvislosti vyzývá ke změně závěru studie NERV. „Pak prosím změňte vaše doporučení na to, že se nebude rušit a slučovat 4700 obcí, ale že by bylo vhodné vytvořit podmínky, aby obce více spolupracovaly při výkonu agend a tím se část prostředků dala využít pro jejich další rozvoj. Myslím si, že by to bylo férové a skutečně přínosné,“ vyzývá vedoucí projektový manažer Svazu měst a obcí.

„V návrhu NERV je jediný paragraf, který doporučuje vládě, aby s tímto něco dělala směrem, o kterém mluvíme,“ reaguje výkonný ředitel think-tanku idea při CERGE-EI, poradce premiéra a člen NERV Daniel Münich.

„Škoda, že se NERV nebo jeho zástupci, kteří se zabývali touto otázkou, s námi nespojili. Mohli jsme to probrat a závěry nemusely být tak dramatické,“ dodává Lízner.

Moderuje Karolína Koubová.