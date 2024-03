Slovní útoky i výhrůžky. LBGT+ komunita se stále potýká s diskriminací, v práci ji zažil každý sedmý

Každý sedmý člověk z lidí s menšinovou genderovou nebo sexuální orientací, označovaných jako LGBT+, se setkal v Česku s diskriminací v zaměstnání. Nejčastěji šlo o slovní útoky, ale také o výhrůžky fyzickým či sexuálním násilím. Celkově se s diskriminací v zaměstnání setkalo podle dat Eurostatu 50 000 Čechů, přičemž poměrově jde častěji o ženy. Těch se s diskriminací setkalo více než 30 000. Vyplývá to z analýzy portálu Evropa v datech. Praha 11:21 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít LGBT+ menšiny ohrožuje deprese a úzkost výrazně více než většinovou populaci (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

S otevřenou diskriminací či obtěžováním se podle průzkumu z roku 2022 setkalo během posledního roku 35 procent LGBT+ lidí, za posledních pět let pak 43 procent. V zaměstnání pak diskriminaci zažilo 14 procent.

Situace se významně liší i podle oblasti zaměstnání. Ve veřejném sektoru se LGBT+ lidé s útoky nejčastěji setkávají v ozbrojených silách, upozornil další nedávný průzkum. Vyplynulo z něj, že 39 procent LGBT+ lidí v nich bylo během posledních pěti let často vystaveno negativním komentářům a negativnímu jednání.

„I když antidiskriminační zákon zakazuje nerovné zacházení z důvodu sexuální orientace, LGBTI+ osoby v České republice jsou stále terčem předsudků a diskriminace, a to jak veřejně na ulici, tak ve svém zaměstnání,“ řekla expertka Amnesty International na problematiku Žaneta Sladká.

Z dat prosincového Eurobarometru vyplývá, že přibližně každému sedmému Čechovi, což odpovídá 14 procentům, by vadilo potkávat se v pracovním kolektivu s transgender nebo intersexuální osobou. Naopak pro 77 procent by to nebyl problém.

15. nejtolerantnější země

V unijním srovnání je Česko 15. nejtolerantnější zemí vůči transgenderu. V současné době je podle Sladké potřeba zvýšit povědomí LGBT+ zaměstnanců o zákonné právní ochraně, které mohou na pracovišti využít v případě, že se stanou obětí diskriminace.

„Ta je z důvodu nízké informovanosti využívána jen zřídka. V neposlední řadě vytvořit efektivní vnitrofiremní mechanismus předcházení obtěžování na pracovišti a plán postupu pro případ, že se obtěžování na pracovišti objeví,“ dodala.

Letos v lednu vydaný výzkum brněnské univerzity pak uvádí, že LGBT+ menšiny ohrožuje deprese a úzkost výrazně více než většinovou populaci. V běžné populaci, která patří ke genderové a sexuální většině, má těžké depresivní příznaky podle posledních průzkumů v Česku necelých deset procent lidí.