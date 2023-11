Výraz ‚autentický‘ je americkým slovem roku 2023. Může za to umělá inteligence i sociální média

Dalšími nejhledanějšími výrazy jsou „deepfake“, „charismatický“ nebo „dystopie“. Výběr slov nejčastěji používaných v daném roce vypovídá, o čem přemýšlíme, píšeme a co aktuálně rezonuje ve společnosti.

Výraz „autentický“ je po většinu let vysoce frekventovaným slovem, letos ale zaznamenal výrazný nárůst. Můžou za to rozpravy o umělé inteligenci, kultuře celebrit, identitě a sociálních médiích. Ačkoli je autentičnost zjevně žádoucí vlastností, je těžké ji snadno vystihnout. To jsou dva důvody, proč lidé v těchto případech sahají po slovníku.

Itálie chce zakázat anglicismy. ‚Jazyk se mění, diví se tomu každá generace,‘ míní jazykovědkyně Číst článek

Se zvyšujícím se vlivem umělé inteligence a deepfake videí se hranice mezi „skutečným“ a „falešným“ stále více stírá.

V četnosti vyhledávání ve slovníku pro rok 2023 vynikají i další slova, jako např. „rizz“. Slangový výraz se po přidání do slovníku v září dostal na vrchol vyhledávání. Jako podstatné jméno rizz znamená romantický půvab nebo šarm. Jako sloveso (obvykle se používá třeba „rizz up that cutie“) znamená okouzlit nebo svést.

Zájem o dystopii pak letos podpořila řada událostí. Video, které začátkem dubna natočil Republikánský národní výbor a které bylo celé vytvořeno pomocí obrazů generovaných umělou inteligencí, zobrazovalo údajnou „dystopickou budoucnost“, která vyplyne ze znovuzvolení Joea Bidena.

Jarní oslava Dne Země, která následovala po týdnech rekordně vysokých teplot, přišla s varováním aktivistů, že je třeba přijmout opatření, aby se zabránilo „dystopické budoucnosti“.