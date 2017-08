Smyslem mého života je prospívat veřejnému zájmu, říká bývalý šéf Zelených Patočka

Seriál Českého rozhlasu Plus pokračuje mapováním příběhu Jakuba Patočky, dnešního šéfredaktora Deníku Referendum. Od mládí se zapojoval do ekologických iniciativ. Vystudovaný sociolog a brněnský rodák vedl v letech 2003 až 2005 Stranu zelených, v současnosti je řadovým členem ČSSD. Zapomenutí lídři Praha 15:50 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Patočka (vlevo) s Martinem Bursíkem na tiskové konferenci v květnu 1999 | Foto: Stanislav Peška | Zdroj: ČTK

„Pro mě je to smysl života snažit se prospívat nějakému veřejnému zájmu. V Hnutí DUHA, které jsme založili někdy v létě 1989, jsme si po určité době uvědomili, že je to politická práce, jenom nemá bezprostřední mocenskou ambici,“ vzpomíná na začátky ve veřejném působení Jakub Patočka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lídři v zapomnění: Jakub Patočka

V letech 2002 až 2005 byl jedním z lídrů Strany zelených, v roce 2004 za ně neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu.

„My jsme měli představu, že budeme stranou, která se bude od toho současného stranickopolitického provozu odlišovat v tom, že politická moc pro nás nebude cílem sama o sobě, ale bude prostředkem k uskutečňování programu,“ vysvětluje Patočka.

V roce 2005 ale ve Straně zelených převládlo křídlo vedené Martinem Bursíkem a Jakub Patočka stranu opustil.

„Usoudili jsme, že nebudeme nejlepší roky života trávit jako opozice v mimoparlamentní straně, a začali jsme dělat jiné věci.“

Ve stejném roce opustila redakci Literárních novin, kterou Jakub Patočka vedl, většina redaktorů a založila konkurenční časopis A2. Pracovním zvratům navíc předcházela osobní tragédie.

„V roce 2004 mi tragicky zemřela žena a já jsem zůstal sám se třemi malými dětmi, takže z toho celkem vyplynulo, že jsem se na řadu dalších let z nějaké viditelnější úlohy ve veřejném životě stáhl.“

Deník Referendum a Žlutý baron

V roce 2009 založil internetové noviny Deník Referendum. „Jsem strašně spokojený se svou novinářskou prací, myslím si, že má zatím největší veřejné dopady za celou dobu, co jsem novináře dělal. Ty noviny samozřejmě mají ohromné finanční problémy, jsem vydavatelem a skládáme to všemožně, takže na ty noviny jsou napojené různé poradcovské věci, jsou na ně napojené nějaké projekty v občanském sektoru, i na grantech pracujeme.“

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

S kolegyní z redakce Zuzanou Vlasatou vydal letos knihu Žlutý baron, která se soustředí na pozadí byznysu Andreje Babiše.

„Prodalo se už přes deset tisíc kusů a na lidi strašně působí to, jak se nám tam podařilo vysvětlit, v čem Andrej Babiš představuje unikátní hrozbu tím spojením ekonomické, politické a mediální moci, jaké tady zatím nebylo.“ Akciová společnost Vodňanská drůbež na oba autory podala trestní oznámení. Vadí jim, jak v knize popisují pracovní podmínky v podniku z holdingu Agrofert.

Prosadit zákon nebo oblafnout koaličního partnera je orgastický zážitek, říká sexuolog Uzel Číst článek

Čtyři roky už je Patočka řadovým členem ČSSD. „O tom, že bych kandidoval v nejbližších volbách, nepřemýšlím. Nikdo mi to ani nenabídl, ale do budoucna to nevylučuji. Musíme uvědomit, že politická správa je služba, a musíme vyžadovat přiměřenou kvalitu té služby. Musíme ten tlak vytvářet zdola. Dokud se tak nezačneme chovat, může se stát, že se za rok vzbudíme se Zemanem na Hradě a s Babišem ve Strakovce a zjistíme, že nemáme demokracii.“

V ČSSD není populární

Podle Lukáše Jelínka z Masarykovy demokratické akademie, která je blízká sociální demokracii, je Patočka zároveň politikem, novinářem, ekologickým aktivistou a zároveň i vizionářem. Povedlo se mu nabourat obrázek o tom, že ve Straně zelených jsou jen staří nepraktičtí aktivisté, přitáhnutí mladých lidí byl ale i začátek jeho konce.

Lukáš Jelínek | Foto: Jan Bartoněk

„Jednou z osobností, kterou přilákal do Strany zelených, byl i Martin Bursík. Ten se časem ukázal být mnohem schopnější realpolitik. Zatímco Patočka spíš připomínal ideologa, který přicházel se svými vlastními vizemi, Bursík ukázal schopnost manévrovat v konkrétním politickém prostoru,“ vysvětluje Jelínek.

Patočkův vzestup v sociální demokracii si Lukáš Jelínek představit nedokáže. „Má velmi špatnou pozici už i v brněnské ČSSD, protože říká věci velmi přímo a velmi konfliktně, a zvedá témata, jako je menšinová politika, zastávání se uprchlíků v době migrační krize a podobně.“ Zajímavá a populární je ale jeho novinářská práce.