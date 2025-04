Sníst jogurt bez rukou, i tak jde učit vyhledání pomoci, říká učitel etiky a farář-youtuber Müller

Karel Müller je evangelický farář z youtuberské dvojice Pastoral Brothers | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas



Karel Müller je evangelický farář z youtuberské dvojice Pastoral Brothers. Působí také jako psychoterapeut a učitel. V etické výchově na pražské církevní Bratrské škole učí podle metodiky organizace SOFA (Society for all), která přichystala podklady pro takzvané socio-emoční učení. Děti by si například při psychických problémech měly umět říct o pomoc.