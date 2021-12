Sociální pedagogové ve školách. Kandidát na ministra Gazdík je pro změnu v jejich působení

Pomáhají hlavně dětem z neúplných nebo nefunkčních rodin, žákům ohroženým školním neúspěchem i těm, kterým hrozí vyčlenění z kolektivu vrstevníků. Sociální pedagogové jsou prostředníkem mezi školou a rodinou. Novelu zákona, která by je zařadila mezi pedagogické pracovníky, ale poslanci v srpnu odmítli. Školy tak v současnosti můžou služeb sociálních pedagogů využívat jen při časově omezených projektech. Potřebovaly by je přitom dlouhodobě. Praha 14:33 11. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Sociální pedagog tvořil s psychologem dokonalý tým. V momentě, kdy přijdou na to, kde je počátek a začnou s rodiči a žáky spolupracovat, tak to vede ke zdárnému vyřešení situace,“ říká pro Radiožurnál ředitelka Martina Čápová.

Už osm let vede Základní školu Neštěmická v Ústí nad Labem. Sociálního pedagoga tam využívali díky grantové výzvě zjednodušeného financování ministerstva školství. Projekt ale skončil a škola si nemůže dovolit sociálního pedagoga dál zaměstnávat.

„Celý den dítě mohlo klepnout a říct: něco se mi děje. A to je to důležité. Dítě vnitřně samo cítí, že se něco děje, a má tady někoho dospělého, s kým si může nezávazně popovídat. V momentě, kdy sociální pedagog zjistí, že by bylo fajn, aby se zkontaktoval s rodiči, tak pak to dělá ve své odbornosti, ve své kompetenci a nás k tomu nepotřebuje,“ vysvětluje Čápová.

Pomoc pro učitele

Sociální pedagog pracuje se žákem individuálně i v kolektivu, radí také samotným učitelům. „Může být poradcem pro pedagogy v situacích týkajících se žáků, třídy a vztahů. A může být také partnerem pro rodiče. Konzultantem, poradcem v různých situacích. Zároveň sociální pedagog má kompetenci jako sociální pracovník,“ přibližuje ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová.

Podle ní má také dobře zmapované sociální služby v okolí, a může tak rodině doporučit třeba doučování pro dítě nebo dluhové poradenství.

„Což školy většinou v současné době nemají. Bariéra mezi pedagogickým a sociálním je pořád ještě dost velká. A nevyužívá se dost kapacit sociálních služeb a dalších odborností ve prospěch školy, ve prospěch žáků a pedagogů,“ dodává.

Peníze z rozpočtu?

Ukotvení sociálních pedagogů v zákoně měla přinést novela o pedagogických pracovnících. Pokud by ji poslanci schválili, místo krátkodobých externích grantů by šly peníze na financování sociálních pedagogů přímo ze státního rozpočtu - stejně jako na učitele a ředitele škol. Programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký ale věří, že novela projde novou Poslaneckou sněmovnou.

„Vnímejme to jako krok směrem k následování těch nejvyspělejších západních vzdělávacích systémů v rozvíjení podpůrné role, kterou budou mít k dispozici učitelé a školy. Protože to rodinné prostředí je pro budoucí úspěch dítěte silně determinující.“

„A pokud zapracujeme na tom, aby se případné nerovné podmínky aspoň trochu kompenzovaly, tak tím neuvěřitelně ulehčíme dětem, které to extra potřebují. A zároveň tím pomůžeme celé společnosti do budoucna odbourávat určité zátěže, které by stejně takový neúspěšný člověk znamenal třeba celoživotně i pro sociální systém, pro sociální dávky a podobně.“

Kandidát na post ministra školství Petr Gazdík z hnutí STAN by byl pro to, aby měli sociální pedagogové širší možnosti pro své působení.

„Jsem určitě pro, aby se možnosti sociálních pedagogů rozšířily. Na druhou stranu si řekněme otevřeně, že by se měl rozšířit i ten studijní obor. Protože za mě je příliš úzce specializovaný, ale to je o diskusi jak třeba s poskytovateli sociálních služeb, tak s vysokými školami,“ poznamenal Gazdík.

Pokud bude v čele resortu, chystá se o postavení sociálních pedagogů jednat mimo jiné se zástupci škol a odborníky na vzdělávání.