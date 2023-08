Češi jsou opatrní u sdílení citlivého obsahu na sociálních sítích. Zanedbávají však zabezpečení účtů

Fotky z večeří, koncertů nebo narozeninových oslav a takzvaná selfíčka. To je běžná součást asi každého účtu na sociálních sítích. Při sdílení osobních údajů nebo jiného obsahu, který se dá potenciálně zneužít, jsou ale Češi opatrní. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro bezpečnostní společnost ESET. Naopak v zabezpečení účtů mají ale lidé v Česku ještě pořád rezervy. Praha 17:03 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnoho rodičů také zcela bezstarostně sdílí fotku dítěte s vysvědčením, na kterém jsou čitelné osobní údaje jako datum narození nebo adresa školy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fotky vlastních dětí, kde jim jde vidět do tváře, sdílí podle průzkumu ESETu zhruba desetina Čechů. Nejčastěji – ve třetině případů – ale zveřejňují Češi fotky třeba z dovolených nebo kulturních akcí. Dále to jsou například významné události nebo jubilea.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o návycích Čechů na sociálních sítích

Rizikový obsah sdílejí Češi na svých internetových účtech pouze zřídka. Třeba fotografii nebo příspěvek s osobními údaji zveřejnila podle průzkumu dvě procenta respondentů. Jaký další obsah může být potenciálně rizikový, popisuje bezpečnostní expertka ESETu Vladimíra Žáčková

Sdílení obsahu s dětmi

„Za rizikové bych považovala sdílení dětí v plavkách nebo snímky, na kterých jsou zcela nahé. Mnoho rodičů také zcela bezstarostně sdílí fotku dítěte s vysvědčením, na kterém jsou čitelné osobní údaje jako datum narození nebo adresa školy. Takové fotografie o nás mohou nejen prozradit příliš mnoho, ale na děti má negativní dopad i fakt, že nemají pod kontrolou, co se o nich zveřejňuje,“ říká Žáčková.

Šestadvacetiletá Veronika z Litvínova má tříletého syna. Na to, co sdílí na internetu, se začala zaměřovat hlavně od té doby, co se narodil.

„Přidávám fotky třeba z oslavy narozenin, určitě to nejsou fotky například z bazénu nebo když je někde pouze v kraťasech bez trička, protože se jednoduše bojím toho, kdo by k těm fotkám mohl přijít,“ vysvětluje.

Psychiatr Horáček: Sociální sítě jsou návykové a stresují nás Číst článek

Podle Žáčkové by taky lidé neměli sdílet třeba informace o tom, na kdy mají naplánovanou dovolenou – podle průzkumu takový obsah někdy sdílela pouze čtyři procenta respondentů.

Češi nejvíc aktivně zveřejňují fotky nebo příspěvky na sociálních sítích Facebook, Instagram a Whatsapp. A co se týče okruhu lidí, se kterými obsah sdílejí, tak jsou Češi podle Vladimíry Žáčkové poměrně konzervativní

„Téměř polovina českých uživatelů sdílí aktivně svůj obsah jen s přáteli nebo sledujícími, které je nutné předem schvalovat. Rovná třetina sdílí s rodinou a nejbližšími přáteli, desetina uživatelů sdílí příspěvky většinou veřejně a srovnatelný počet tvrdí, že obsah aktivně nesdílí vůbec,“ komentuje.

I šestadvacetiletá Veronika si sama určuje, kdo její příspěvky uvidí – alespoň pokud jde o fotky, kde je její syn: „Snažím se si nastavit soukromí u jednotlivých fotek tak, aby to viděli jen lidé, se kterými se vídám i v normálním životě, abych měla opravdu jistotu, že ho uvidí jen lidé, kteří ho vidí i naživo.“

Z průzkumu taky vyplývá, že nejčastěji sdílí obsah na sociálních sítích uživatelé starší padesáti let. Jednou týdně nebo častěji publikuje příspěvky patnáct procent těchto uživatelů.

Zabezpečení účtů

Přestože si lidé dávají pozor na to, co na internet dají, na zabezpečení svých účtů už tolik nedbají. Třeba spolehlivé heslo má podle průzkumu třetina uživatelů. Základní doporučení k nastavení správného hesla vysvětluje bezpečnostní analytik Michal Špaček

„Pokud možno, tak je dobré mít heslu unikátní a nepoužívat ho nikde jinde. Používají se na to programy správce hesel, které nám s tím pomáhá, protože si pamatuje hesla za nás. A pokud by se útočník přes to heslo nějak dostal, tak vícefaktorové zabezpečení ho může zastavit. Beru to něco jako druhý zámek na dveřích,“ říká Špaček.

Zmíněné vícefaktorové ověření používá podle průzkumu ESETu 15 procent Čechů, a unikátní hesla u různých účtů jen desetina.