Požáry v USA mají způsobit nedostatek potravin, tvrdí řada příspěvků na sítích. Většina je ale neúmyslná

Sociální sítě v poslední době zaplavují zprávy o údajných pokusech záměrně vyhladovět americkou populaci. Různé organizace s velkým vlivem - často politickým - o to prý usilují tak, že podpalují farmy a potravinářské podniky ve Spojených státech. Autoři těchto příspěvků mluví o rozsáhlém spiknutí. Washington 13:52 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dle příspěvků na sociálních sítích se různé organizace snaží vyhladovět americkou populaci | Foto: Phil McCarten | Zdroj: Reuters

Příspěvky na facebooku a twitteru uvádí, že požáry v potravinářských závodech a zemědělských zařízeních ve Spojených státech kdosi záměrně zakládá, aby tak v zemi způsobil nedostatek jídla. Týká se to požárů, které proběhly během minulého a letošního roku.

Kvůli válce na Ukrajině hrozí globální nedostatek jídla, varuje šéf Světového potravinového programu Číst článek

Viníky jsou údajně jakési stínové organizace prosazující své zájmy na úkor slušného a pracujícího amerického lidu. Jeden takový příspěvek na facebooku dokonce naznačuje, že za všemi těmito požáry stojí Bill Gates.

Do šíření těchto teorií se zapojili i někteří američtí politici, například republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová. „Bidenova vláda demokratů likviduje kriticky důležitou část Ameriky - naše farmáře. Opravdu mě to štve. Oni se hrozně snaží být globální ekonomikou, do všeho se chtějí zapojit a pak tu naráz máme tyhle údajně náhodné požáry v potravinářských firmách,“ uvádí ve videu na svých sociálních sítích.

Greenová se v minulosti zastávala také konspirační teorie QAnon o satanistických pedofilech v čele vlád a světových organizací, proti kterým bojuje bývalý americký prezident Donald Trump.

Náhodné požáry

Zatím vše nasvědčuje tomu, že příspěvky o požárech jsou nepravdivé. Jak uvádí server Euronews, v současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by některý z těch požárů byl založený záměrně s cílem vytvořit v zemi nedostatek potravin. Mnoho těch podniků dokonce skutečně začalo hořet náhodou, jak ukázalo vyšetřování.

Webový neziskový projekt FactCheck, který se zabývá odhalováním dezinformací a hoaxů, uvádí, že úřady dosud vyšetřují jen tři nedávné požáry.

Trump o vyšetřování útoku na Kapitol: Výsměch spravedlnosti. Lidé chtěli hnát politiky k odpovědnosti Číst článek

Obdobné požáry v potravinářství navíc nejsou vůbec ojedinělé. Podle zprávy z roku 2019 je ve Spojených státech něco přes 36 tisíc závodů na zpracování potravin. Národní asociace požární ochrany uvádí, že požárů ve výrobních a zpracovatelských závodech všeho druhu bylo v období od roku 2015 do 2019 každý rok v průměru přes 5300.

Za první čtyři měsíce tohoto roku zatím asociace eviduje zhruba 20 požárů v potravinářských závodech. Rozhodně se tedy nejedná o žádný extrém. Ve většině těch zařízeních se navíc provoz zastavil jen dočasně, celostátní potravinovou krizi by tyto požáry způsobit nemohly.

Americké ministerstvo zemědělství na svém webu taky uvádí, že ve Spojených státech v současnosti žádné výpadky v dodávkách potravin nejsou – a to i navzdory nedostatku pracovníků a problémům v důsledku koronaviru a ruské invaze na Ukrajinu.