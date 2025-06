Sociální sítě se poprvé staly nejčastějším zdrojem informací v USA. V České republice je trend opačný

V České republice je podle RISJ trend opačný a čerpání informací ze sociálních sítí i internetových platforem klesá. Sestupný trend ale zaznamenávají i další kanály.

Podíl lidí, kteří čerpají informace ze sociálních sítí podle RISJ ve Spojených státech silně stoupá. V letošním průzkumu 54 procent respondentů tvrdilo, že se informovalo na sociálních sítích, byť to nemusel být jejich nejdůležitější informanční zdroj.

Bylo to poprvé více než v případě televize, kde čerpá informace každý druhý Američan, a jiných on-line platforem. Podíl lidí, kteří své informace získávají na sociálních sítích, meziročně posílil o šest procentních bodů. „Změny jsou do značné míry způsobeny mladší skupinou,“ uvádí zpráva.

Sociální sítě jsou hlavním zdrojem informací pro Američany ve věku od 18 do 54 let. I v kategorii lidí ve věku 45 až 54 let sociální sítě s 34 procenty poráží televizi, která byla v této skupině hlavním zdrojem informací pro 28 procent osob. Televize je ale hlavním informačním kanálem pro lidi nad 55 let.

Mezi Američany si získaly velkou oblibu někteří komentátoři a novináři, kteří publikují na sociálních sítích a platformách jako Youtube a X. Podle průzkumu 22 procent Američanů v týdnu před dotazováním vidělo či jinak zaznamenalo výstupy moderátora Joea Rogana a 14 procent pak komentátora Tuckera Carlsona.

„Některé z těchto nepopulárnějších osobností nadměrně oslovují mladé muže, pravicové posluchače a čtenáře či lidi s nízkou důvěrou v zavedená média,“ uvádí RISJ.

Američané se přibližují Africe

Ve Spojených státech považuje za svůj hlavní zdroj informací sociální média 34 procent lidí. To je výrazně více než v evropských zemích. V Británii to je 20 procent lidí, ve Francii 19 procent a v Dánsku 12 procent. Podle RISJ se tak preference Američanů přibližují trendům, které lze pozorovat v Africe, Latinské Americe a části Asie.

V České republice používání sociálních sítí pro čerpání informací spíše oslabuje, ukazuje průzkum RISJ. V letošním průzkumu 44 procent respondentů tvrdilo, že čerpalo zprávy ze sociálních sítí. Loni to bylo 45 procent a v roce 2018 podíl dosáhl svého maxima v historii průzkumu RISJ - 56 procent.

Dlouhodobě však klesají podíly všech mediálních kanálů. Například podíl lidí, kteří se informují prostřednictvím televize, klesl z 81 procent v roce 2018 na 60 procent v roce 2025, u tištěných médií se podíl snížil ve stejném období z 28 procent na 14 procent. Rádio nebylo do průzkumu zařazeno.

Důvěra Čechů v média se meziročně zvýšila o dva procentní body na 33 procent. Největší důvěru měli respondenti v Českou televizi a Český rozhlas (shodně 59 procent), a třetí byla CNN Prima News s 57 procenty.

Nejméně lidí důvěřovalo deníku Blesk, kterému vyjádřilo nedůvěru 56 procent respondentů. Česká tisková kancelář nebyla do výběru médií zahrnuta.

RISJ uskutečnila svůj průzkum ve 48 zemích světa. V České republice získala údaje od 2000 respondentů prostřednictvím on-line dotazníku. Takový způsob zkoumání může podhodnotit preference uživatelů, kteří mají menší či žádný přístup k internetu.

Často se jedná o seniory či chudší lidi. Toto zkreslení je podle RISJ minimální v zemích, kde internet používá nejméně 95 procent lidí. V ČR tento údaj činí 86 procent, v USA 93 procent.