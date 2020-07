‚Čas na internetu neprokážete‘. Služby na pomoc dětem v kyberprostoru nedosáhnou na státní podporu

Sociální služby, které chtějí přes internet mezi dětmi šířit osvětu o záludnostech kybeprostoru, nedosáhnou na peníze od státu. Neexistuje totiž zákon, který by to přímo upravoval. A to i přesto, že už řadu let fungují projekty, které mladým na internetu pomáhají. V kyberprostoru přitom děti podle březnového průzkumu EU Kids Online stráví téměř tři hodiny denně a 34 procent z nich má za poslední rok s internetem negativní zkušenost. Praha 8:04 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti tráví na internetu čím dál víc času, proto i sociální služby musí za nimi. | Zdroj: Fotobanka Pxfuel | CC0 Public domain

S dětmi na internetu pracuje i projekt Streetwork in Chat Diakonie Západ. Přestože působí už třetím rokem a získal i prestižní ocenění SozialMarie, jako ryze online projekt nemá na peníze od státu nárok.

„Ta činnost musí jít mimo standardní dotační systém, musíme na to získávat prostředky převážně od soukromých dárců, firemních dárců či nadací. Nedokážu si představit, že by nám schválili finance na online pracovníka. Byť jenom jednoho člena z týmu nebo na část jeho úvazku. Zatím takovou zkušenost nemáme ani my, ani kolegové napříč nízkoprahovými službami,“ říká jedna z autorek projektu Václava Egermaierová.

Dostat službu k dětem

Sociální pracovníci Diakonie se obvykle vydávají za dětmi do terénu - v tomto případě se s nimi spojí třeba přes sociálně sítě. S mladými řeší problémy dospívání, vztahy i kyberšikanu. A někdy se dostávají i ke statusům o sebevraždě nebo sexuálním zneužívání dětí. Obdobný projekt, který chce pomáhat mladým s jejich problémy online, připravila i Česká asociace streetwork s názvem Jdi do klubu.cz.

Pracovníci sdílí preventivní články a k dispozici je i chatová poradna, jak popisuje koordinátor portálu Jiří Kocourek: „Už nenajdete tolik dětí jako před deseti lety v parku nebo na nádraží nebo na ulici, že by tam něco dělali. Když si člověk najde na internetu průzkum, tak zjistí, kolik hodin denně tráví na internetu. A ideální je nabízet tu službu přímo tam, kde jsou.“

Jak službu vykázat?

Online služby můžou podle resortu práce a sociálních věcí částečně poskytovat jen ty organizace, které vyrážejí do terénu za klienty. Problém mají naopak ty, které fungují ambulantně. Online poradenství nemají jak vykázat, příslušná kolonka totiž chybí. To jim může podle Michala Němce z Asociace dítě a rodina a ředitele organizace Prevent 99 způsobit i finanční problémy.

„Na určitých hodnotících indikátorech ukazujete výkonnost a ta je vždycky nějak navázaná na finance. Může vám to nějak ovlivnit dotaci, sníží vám to výkonnost oproti ostatním službám a dostanete se do nižší hladiny podpory. Zkrátka čas, který využijete na online nikde neprokážete,“ vysvětluje Němec.

Podle něj to pro organizace znamená buď lhát, nebo se kyberprostoru vyhýbat. Ředitel odboru sociálních služeb na ministerstvu práce a sociálních věcí David Pospíšil ale tvrdí, že zákon online služby nezakazuje, vnímá je ale hlavně jako doplněk.

„Nevnímáme jako vhodné, aby sociální služba byla poskytována jenom touto formou a žádnou jinou. Nechceme přidávat novou distanční formu, ale říkáme, že internetová forma je dalším vhodným nástrojem, jak sociální službu poskytovat,“ říká.

Odborníci ze sociálních služeb ale zdůrazňují, že díky působení v online prostoru může být pomoc pro děti dostupnější. Podle evropského průzkumu EU Kids Online z letošního března se s nenávistí na internetu setkala víc než polovina českých dětí ve věku dvanáct až šestnáct let. Skoro pětina pak na internetu zahlédla násilné fotky nebo obrázky. A sedmnáct procent z nich vidělo alespoň jednou měsíčně internetovou stránku, která se věnuje tomu, jak být štíhlý. Podle závěru zprávy vyhledávají děti nevhodný obsah na internetu kvůli psychickým problémům a touze po senzaci.