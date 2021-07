Projekt Restart pomáhá lidem vrátit se do společnosti. ‚Už na mě nekoukají přes prsty,‘ říká klientka

Pomáhá lidem znovu získat sebedůvěru a taky pocit, že jsou platní pro své okolí. To je hlavní smysl projektu Restart - už sedmým rokem se v tomto ohledu věnuje lidem, kterým hrozí sociální vyloučení. Často jsou mezi nimi tací, kteří se ve svém životě dostali do slepé uličky – nemají domov ani práci nebo se třeba vrátili z vězení. Tréninkové zaměstnávání jim nabízí druhou šanci. Praha 9:59 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyřiačtyřicetiletá žena strávila za krádeže celkem 13 let ve vězení. Díky projektu Restart dostala před měsícem příležitost pracovat v obchodě (ilustrační fotografie) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nejlepší je, že i přes mojí minulost ke mně mají důvěru. Mám klíček od krámu, kasu, kolikrát tady třeba pan vedoucí Tomáš není, takže já zamykám, dělám tržbu a já si toho strašně moc vážím, že ve mě vkládají takovou důvěru,“ svěřuje se Jana.

Čtyřiačtyřicetiletá žena strávila za krádeže celkem 13 let ve vězení. Díky projektu Restart dostala před měsícem příležitost pracovat v obchodě. Do té doby pro ni bylo téměř nemožné najít zaměstnání.

„Většinou, když jim dáte trestní rejstřík, tak řeknou: ‚Ježišmarjá.‘ A už koukají přes prsty. Tady ne. Tady se mi ještě snaží pomot. Třeba když mám osobní problémy - já jsem většinou na směně s panem Tomášem, tak s ním všechno rozebírám. I to, co se týká soukromí. Beru to tak, že začínám znova a oni mi pomáhají se začlenit do reality,“ sděluje Radiožurnálu.

Mentoring

„Součástí tréninkového zaměstnávání je sociální práce a mentoring. Řeší se situace vztahové, řeší se stabilizace toho člověka, bydlení, finanční, ale také jeho stav po zdravotní stránce. Prostě po tom dramatickém období v životě se seberou a zklidní a přijde čas na řešení těch věcí, které se třeba dlouho neřešily,“ vysvětluje ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová.

V současnosti v Česku fungují čtyři tréninková pracoviště. Za sedm let trénink dokončilo 25 lidí – 19 z nich se pak uchytilo na volném trhu práce. Délka tréninku je individuální. Průměrně trvá 12 měsíců.

„Někdo odejde dřív, protože se u nás vyskytují například lidé, kteří se nepotřebují ani nic moc naučit, ale potřebují třeba jenom získat sebevědomí a to, že to zvládnou. Že jsou kompetentní a prostě umí pracovat. Někdo má na začátku problémy třeba přijít včas nebo chodit pravidelně, plnit ty pracovní povinnosti a někdy to trvá déle,“ komentuje Zikmundová.

Začleňování do společnosti

Projekt Restart nyní podpořil také Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. „Projekt Restart je pilotní a řeší velmi důležité téma a to problematiku sociálně vyloučených lidí. Tento a podobné projekty zmocňují potřebné lidi tak, aby získali kompetence sami řídit svůj život a ovlivňovat svoji budoucnost,“ zdůrazňuje jeho ředitelka Monika Granja.

Ředitelka asociace streetwork Zikmundová k tomu dodává: „Je takový zvyk dívat se na tu sociální práci jako na něco pomáhajícího, takové téměř milosrdenství, co někomu děláme. Ale my se na sociální práci díváme jako na velmi pragmatickou činnost, protože my lidi vracíme nejenom do jejich životů, ale i do života společenského i do života nezávislého na státní podpoře. A děláme z nich účastníky solidárního pojištění, takže to nejsou potom lidé, kteří by čerpali sociální podporu, ale naopak přispívají do pojistného systému.“

Česká asociace streetwork v současnosti připravuje metodiku tréninkového zaměstnávání. Ta by měla pomoci organizacím, které by se chtěly do projektu aktivně zapojit.