Sociolog Kostelecký: Kriminalizace lidí bez domova problém bezdomovectví nevyřeší

Senátor Zdeněk Hraba z klubu ODS a TOP 09 rozproudil společenskou diskusi kolem bezdomovectví. Po konzultacích s několika starosty přišel s oznámením, že připravuje návrh zákona, který by za určitých okolností postavil žití bez domova mimo zákon. Upozornil senátor na léta neřešený problém? Jak otázku bezdomovectví řešit? Sociolog Tomáš Kostelecký ještě prozradí, jakou důvěru chovají Češi k institucím a státní správě. Jak to vidí... Praha 8:06 5. prosince 2024

„Bezdomovectví rozhodně není problém, který by byl neviditelný. Fakt, že pobyt na ulici by měl být trestným činem, je velmi překvapivý. A proto se ptám, zda to má pan senátor Hraba rozmyšlené? Zda ví, jaké důsledky by to mělo? Protože pokud neví, jde jen o další z populistických návrhů, který není myšlen vážně,“ říká k diskusi kolem bezdomovectví sociolog Tomáš Kostelecký.

Pobyt ve vězení?

S bezdomovectvím a jeho negativními vlivy se potýká nejenom hlavní město Praha, ale i města střední a malá. Podle některých odhadů žije v Česku na ulici zhruba 20 000 lidí. „Jejich kriminalizace ale problém nevyřeší. Pobyt ve vězení stojí peníze. A bezesporu jde o mnohem větší částku, než by stačila na to, aby se člověku bez domova pomohlo jinak.“

Z výzkumů Sociologického ústavu Akademie věd navíc vyplývá, že velká většina bezdomovců nežije na ulici proto, že by jim tam bylo lépe.

„Být bezdomovcem je velmi obtížné. Tito lidé musejí vydržet velmi nepříjemné podmínky. Řada z nich si to samozřejmě způsobila sama kvůli drogám, alkoholu nebo pobytu ve vězení, kdy už se pak neměli kam vrátit. Řada bezdomovců jsou ale i lidi, kteří třeba nezvládli přechod z dětského domova do normálního života. Drahé bydlení je podle mě řádově mnohem důležitější problém než to, co dělat s bezdomovci.“

V tomto ohledu by měl podle Kosteleckého nejenom stát, ale celá společnost jako taková nastavit mechanismy, které by lidem bez domova byly ku pomoci.

„Bezdomovectvím se zabývá spousta neziskových organizací. Je to předmětem sociální péče, ale je to do jisté míry také zdravotní problém, protože řada lidí, o kterých by se možná dalo uvažovat, že jsou na ulici dobrovolně, jsou vlastně psychiatričtí pacienti. A tam by evidentně stálo za to jim nějakým způsobem pomoct.“

Neviditelná zóna

Problém však je, že česká společnost je sice v porovnání s ostatními evropskými zeměmi mnohem více rovnostářská, početná střední třída ale nemá ráda extrémy. „Lidé, kteří patří ke střední třídě, bývají nevrlí a velmi často závistiví. Nemají rádi ty opravdu bohaté, ale zároveň bývají velice nemilosrdní k těm opravdu chudým.“

V rozhovoru pro Český rozhlas senátor Hraba argumentoval různými řešeními, která u potíží s bezdomovectvím uplatňují velká evropská města. Vytvořit ale místo, kde by nebyli žádní lidé bez domova, je zřejmě zcela nemožné.

„Asi bychom si nepřáli, aby tu panoval nějaký tvrdý policejní režim, který by okamžitě zatkl každého, kdo se octne na ulici. Nakonec i totalitní režimy mají s tímto problém. Většinou to končí tak, že bezdomovce zatlačí do nějakého neviditelného prostoru. Lidé pak místo v parku přespávají ve squatech, ve sklepích.... Reálně tak problém vyřešen samozřejmě není,“ uzavírá Tomáš Kostelecký.